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新竹銀樓強盜殺人案 郭中雄34年後再審無罪

中央社 / 台北5日電

男子郭中雄被控與蘇炳坤犯下民國75年新竹銀樓強盜殺人未遂案，蘇炳坤再審獲判無罪確定後，高檢署聲請再審郭中雄獲准。高院認為罪證不足，今天判決郭中雄無罪。

高院指出，檢察官考量郭中雄罪證不足，原本打算撤回郭中雄被訴強盜而故意殺人未遂一審無罪判決的上訴，但因郭男與辯護人主張將影響請求國家補償的權利，檢察官因此改作無罪論告。

全案起於75年3月23日，兩名蒙面歹徒闖入新竹金瑞珍銀樓，搶走金飾32.79兩，並持刀砍傷店家。

新竹地檢署75年7月起訴郭中雄、蘇炳坤，一審就強盜殺人未遂部分判決無罪，二審改判蘇炳坤15年徒刑，郭連同其他竊盜案判刑16年，最高法院76年駁回上訴定讞。蘇未入監尋求平反，郭已執行完畢。

蘇炳坤89年獲總統特赦，106年向台灣高等法院聲請再審，107年獲判無罪確定。高檢署認為，全案有扣案贓物非被害人所有等新事實、新證據，且經蘇炳坤無罪判決認定，去年聲請再審郭中雄獲准。

郭中雄則主張，當年因另案被捕，新竹警方為清點他還搶哪些銀樓，對他刑求，不得已才自白，並咬出與蘇炳坤犯下新竹銀樓搶案。

台灣高等法院新聞資料指出，承審合議庭認為，郭中雄於警偵訊時的自白非出於任意性，且與事實不符，不得採為本案證據。

新聞資料指出，郭中雄在檢察官偵訊時曾突然供稱:「我希望被判極刑，馬上處決。我不想活了」，在解除禁見後，郭母探視後即提出聲請書，表示郭中雄遭警刑求逼供，請求法院調查並驗傷，可認定郭中雄警詢時的自白，不具任意性。

合議庭認為，郭中雄在檢察官初次偵訊時，因員警也在偵查庭內，擔心被借提後繼續遭刑求而未翻供，直到75年7月5日偵查庭及其後審理，因員警已不在場，才供稱遭刑求而自白。

此外，郭中雄對於作案人數、主謀、駕駛、爬入銀樓者等情節，前後供述不一，也與被害人證詞不符，且郭男亦不符被害人指認的歹徒外觀身高特徵，郭男自白內容與客觀事實不相符，自不得採為證據。

新聞資料還指出，被害人向警方領回金手鐲、金項鍊等贓物，卻說領回的金飾並非金瑞珍銀樓所有，已因冒領贓物而判刑確定，因此檢察官所提出的證詞、金瑞珍銀樓損失清單、贓證物品認領保管收據等證據，均不足以證明本案犯行，判決無罪。

高院表示，檢察官仍可提起上訴。但因檢方於再審案中採無罪論告，法界人士研判上訴機率不高。

銀樓 檢察官 新竹

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