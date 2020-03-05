「168周報」不實報導南山人壽 負責人被起訴

南山人壽前董事長杜英宗見以財經報導為主的「168周報」在2018年間刊登一篇專欄，內文提及南山人壽炒股、虧空4千萬等訊息，故派人與周報翁姓負責人交涉，對方卻要求2萬元「補償費」才能撤換後續報導版面。杜及南山人壽分別提告，台北地檢署調查後，今依妨害名譽將翁男起訴。

「168周報」每周六出刊，透過便利商店販售紙本，另有網路版提供線上閱讀，內容包括財經名嘴、老師專欄介紹投資訊息。翁姓男子是「一六八網站公司、一六八文創媒體公司」創辦人兼總編輯。

杜英宗及南山人壽指控，2018年下旬在「168周報」刊登一篇專欄，內文提及南山人壽炒股、虧空4千萬等不實訊息，為求平衡報導機會，派人與翁男交涉，對方同意刊登「平衡報導」但作業需要成本，要求南山人壽補償其損失，須繳交2萬元「補償費」。

雙方談判後，翁男又說後續會有其他負面報導，如果要「延緩刊登」必須每期支付6萬元。杜英宗認為不妥，不同意此條件，「168周報」便陸續刊登有關南山的負面報導。

杜英宗及南山人壽因此向刑事局提告，指控翁男涉嫌恐嚇取財未遂、加重誹謗、《保險法》損害保險業信用等罪。翁男認為對方同意支付每期6萬元專案服務費，因此連續兩周沒刊登相關新聞，自己被人設局陷害，反控杜涉嫌誣告、教唆誣告等罪。

檢方查出，周報先前已報導「南山人壽半年報玩股大賠700億 如今正步逼近1000億」，南山人壽認為內容有誤派人交涉，是翁男以後續有相關報導為由，要求補償費用6萬元，有錄音為證。杜代表南山人壽提告並非憑空捏造，日前不起訴杜。

南山控告周報誹謗部分，檢方認為「168周報」在2018年11月24日至12月29日，共5次刊登6篇不實內容，已侵害杜及南山人壽名譽、貶損社會地位，今依妨害名譽罪起訴翁；恐嚇取財部分，由於是公司法人提告，另給予不起訴。