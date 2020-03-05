台東男子酒駕肇事辯吃安眠藥「夢遊」 檢方採信不起訴

台東1名王姓男子酒駕肇事，案經警方移送，台東地檢署偵審時，王辯稱吃安眠藥發生夢遊導致車禍，醫生也出面證實，吃藥發生夢遊副作用可能性大。檢方給予不起訴處分，法院也撤銷公路總局的酒駕罰款。

不起訴書指出，王男於民國107年6月19日晚上8時許，在台東市騎機車擦撞停放在路邊自用小客車，民眾見狀報警處理，警方當場對王進行酒測，酒精濃度為0.62毫克，明顯酒駕訊後依公共危險罪移送偵辦。

檢察官偵審時，王辯稱當天下午他喝完酒後就去睡覺，睡前他姊姊拿了鎮靜安眠藥（stilnox和LORAZEPAM）給他吃，等他清醒時已經是在車禍現場，完全不知道發生什麼事。

為證明王證詞是否屬實，檢察官傳喚王的主治醫生，也證明吃了鎮靜安眠藥的確會發生夢遊的可能性大，且喝了酒再吃鎮靜安眠藥藥效會增長，無意識狀況下起來會走動、上廁所，因此給予不起訴處分。

台東地方法院表示，勘驗事發影片時，發現王車禍時沒有任何減速或閃避動作，而是直接撞擊自小客車，此情，有違一般人會自動減速、迴避的反射動作常情，有可能是夢遊欠缺不得騎機車的能力。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，王雖有酒駕肇事行為，但因服用藥物會有夢遊的副作用，一個人在夢遊情況下，行為是不受控制的，因此不構成刑法上的行為。

檢方不起訴後，公路總局高雄區監理所依交通管理處罰條例向王男罰鍰新台幣6萬7500元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。王男不服向台東地方法院提出訴訟，法院撤銷公路總局的裁罰。

藥師陳酋位表示，王男服用的LORAZEPAM （用途：抗焦慮解除緊張症狀）和stilnox（用途：鎮靜安眠劑）的確會有發生夢遊的副作用，國外也發生過類似案例。