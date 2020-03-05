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退休女校長組宗教詐騙集團吸金上億 檢方提起公訴

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
檢警調接獲情資，去年11月5日至彭等人住處搜索，扣得現金1億1千餘萬元、玉石1千餘件、金飾數10件。圖／檢方提供
檢警調接獲情資，去年11月5日至彭等人住處搜索，扣得現金1億1千餘萬元、玉石1千餘件、金飾數10件。圖／檢方提供

彭姓退休女校長與林姓、吳姓女子組成宗教詐欺集團，鎖定年邁、罹患憂鬱症或遭逢健康、事業等挫折的民眾，民國104年至107年由彭在新竹地區宮廟撒網佈線，帶著民眾介化 名「程（陳）老師」、「方老師」的林，向對方誆稱有冤親債主，預言將有災禍，須以巨額費用購買玉器珠寶才能消災，誘導對方入股、投資珠寶空殼公司，新竹檢警調去年11月前往3人住處搜索，起獲1億1千餘萬元贓款；新竹地檢偵查終結，將3人依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

這個宗教詐騙集團以彭女為首，潛伏於新竹地區宮廟，由彭觀察、鎖定心情不佳、徬徨的參拜民眾，主動接觸，利用對方年邁可欺、罹患憂鬱症，或親友遭逢健康、家庭、事業等挫折，處於徬徨無助之際，以話術遊說，並利用退休校長的身分取得對方信任。

一旦民眾卸下心防，再引介化 名「程（陳）老師」、「方老師」的林女給對方認識，隨後由林稱具有通靈或改運解厄的特殊神力，向民眾謊稱受往生親屬託夢、或親友有業障等，預言對方或親友將有厄運或發生災禍，需買玉器、木雕或由林舉辦祈福、消災法會，甚至投資珠寶公司，以此方式詐財，被害人達數10人。

此外，為求掩飾、隱匿贓款，該集團更將部分款項以紙袋、鞋盒、行李箱多層封裝，藏匿在吳女的住處，甚至透過多筆帳戶間匯款、存、提款，將贓款輾轉挪至吳名下金融機構帳戶， 或用於支付購屋價金、鑽戒、金飾、車輛等高價物品。

檢警調接獲情資，去年11月5日至彭等人住處搜索，扣得現金1億1千餘萬元、玉石1千餘件、金飾數10件。

新竹 憂鬱症 贓款

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