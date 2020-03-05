桃園男發燒後工作中猝死 採檢確認屬陰性將完成相驗

桃園市上月28日傳出有名30多歲男性，先前連續發燒，後來在工作中昏倒猝死，桃園地檢署為求謹慎，先採集男子咽喉檢體送交檢驗，現結果出爐為陰性，排除感染新冠肺炎，檢方說，後續將依一般流程繼續完成相驗程序。

由於該男子先前曾發燒多日，為避免疑慮，檢方獲報後立刻啟動防疫SOP流程「先檢驗、後相驗」方式，將遺體先冰存等待化驗結果出爐，再做下一步判斷。

桃園市衛生局長王文彥前天在防疫會議時提到，已對這名男子做第二次採檢，也對他家人同樣做採檢，而家人部分是陰性；王認為，臨床上看過後覺得並非病毒引起，應該是是心臟病等原因，請市民不要驚慌。

桃園地檢指出，防疫期間依照法務部制定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情法醫相驗採驗通報及處理流程」，採集該男子咽喉檢體，經過送驗確認為陰性，後續將再依一般流程完成相驗。