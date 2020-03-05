快訊

澳洲確診男曾搭長榮「從台灣飛布里斯本」 指揮中心說話了

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

疑車速過快自撞分隔島 小客車四輪朝天翻覆大馬路上

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
一名劉姓男子疑似車速過快失控，今晨途經台9線花蓮新城鄉時，撞上中央分隔島再四輪朝天翻覆路上。圖／新城警分局提供
一名劉姓男子疑似車速過快失控，今晨途經台9線花蓮新城鄉時，撞上中央分隔島再四輪朝天翻覆路上。圖／新城警分局提供

一名劉姓男子今天清晨5時許獨自駕車經過台9線171公里處花蓮新城鄉博愛路口，突然自撞中央分隔島，四輪朝天翻覆，幸好人沒事。劉男酒測值為零，警方初步研判是車速過快造成，但確實肇事原因還要進一步調查。

新城警分局表示，劉姓男子今天清晨駕駛自小客車，沿台9線由北往南行駛，5時6分經過171公里處與博愛路交叉口時，車子突然失控猛撞分隔島，之後翻覆在北上車道，劉男的車身嚴重受損，分隔島也被撞得基座破損，南下紅綠燈被撞脫落毀損。

警方表示，劉男酒測值為零，初步研判是車速過快不慎失控，正調查肇事原因。至於車禍造成交通標誌、燈號等損壞，將由公路單位向劉男求償。

新城警分局也提醒，台9線道路筆直，請用路人注意速限小心慢行，不要超速、酒駕、疲勞駕駛等違規行為，以免危害自身及他人的用路安全。

一名劉姓男子疑似車速過快失控，今晨途經台9線花蓮新城鄉時，撞上中央分隔島再四輪朝天翻覆路上。圖／新城警分局提供
一名劉姓男子疑似車速過快失控，今晨途經台9線花蓮新城鄉時，撞上中央分隔島再四輪朝天翻覆路上。圖／新城警分局提供

車禍 酒駕

延伸閱讀

很痛苦…運輸業促免燃料費

紓困座談 賴香伶怒：勞動部鎖死僱傭 靠行只能喝西北風

台9線真正祕境！180度遼闊視野、孤寂感超強觀景台

恐怖！小客車闖紅燈拒警攔檢 八德鬧區再撞機車肇逃

相關新聞

獨／歹徒買刑警制服騙女人 機警老闆用計拆穿揭發

彰化縣男子陳俊穎涉嫌假冒刑事局中打警官，向台中市輕熟女詐騙3萬餘元，遭刑事局中打移送法辦。據調查，刑事局中打去年底就接獲...

桃園男發燒後工作中猝死 採檢確認屬陰性將完成相驗

桃園市上月28日傳出有名30多歲男性，先前連續發燒，後來在工作中昏倒猝死，桃園地檢署為求謹慎，先採集男子咽喉檢體送交檢驗...

曾涉教唆砍人還擁槍自重 黑道大哥連同製槍師全栽了

一名自稱是竹聯幫響馬會分子的彭姓男子涉嫌長期糾眾騷擾一家汽機車回收廠，去年初還教唆黑衣人持刀將回收廠少東砍傷；警方昨天循...

疑車速過快自撞分隔島 小客車四輪朝天翻覆大馬路上

一名劉姓男子今天清晨5時許獨自駕車經過台9線171公里處花蓮新城鄉博愛路口，突然自撞中央分隔島，四輪朝天翻覆，幸好人沒事...

母發現未成年女兒婚紗照 但男主角已婚憤而提告

男子阿木（化名）兩年前與少女小芬（化名）發生性關係，經少女的繼母發現小芬與阿木的合照像婚紗照，並查出阿木已婚，並與小芬發...

游錫堃遭恐嚇惹議 侯友宜：案件已破 相信大家能體諒

立法院長游錫堃表示遭恐嚇，警方卻未巡邏，未獲重視；內政部長徐國勇和警政署長陳家欽都出面說明。新北市長侯友宜今天為雙方緩頰...

假投資真吸金 女護理師及科技公司女副理判賠132萬元

奇美柳營分院前謝姓女護理師與南科科技公司王姓女副理以投資新光三越百貨公司禮券，涉非法吸金牟利，向陳姓男子吸金1250萬元...

「眾籌」方案涉吸金1.3億元 瑪吉公司老闆謝宗顯遭訴

台北市瑪吉國際公司負責人謝宗顯涉成立團購網「MAAKKI」，推出「眾籌」方案，吸引兩岸民眾加入會員購買點數換取商品，還可用...

下雨天騎過手孔蓋摔車 騎士向台電求償 法官判賠2萬多

林姓男子騎機車行經基隆市仁三路，騎過台電手孔蓋時摔車，向台電求償醫藥費、修車費和精神撫慰金共9萬多元。台電辯稱手孔蓋防滑...

恐慌倒臥國道遭6車輾斃 肇事駕駛無過失不起訴

韓姓男子去年駕車載女友行經國道1號，突因恐慌症發作，車子停在路肩後下車，先被謝男駕駛的車撞到，後又被5輛車輾過，致身首異...

侵吞愛滋檢驗試劑退款？社工：同志怕曝光無法辦理

台中一間社會福利機構鄭姓志工，被衛福部疾管署提告指控利用辦理同志愛滋病自我檢驗試劑服務，中飽私囊37筆退款共7400元，...

駕照吊銷還沒在怕！酒駕慣犯驚逃：被抓太多次、花很大

高雄市項姓酒駕慣犯無視駕照已因酒駕遭吊銷，今天凌晨又無照酒駕，遭眼尖警方盯上，他一路逃竄將近3公里，最後遭警方夾擊攔截才...

熱門新聞

突遭黑衣人襲擊！蔡阿嘎：孕妻劇烈宮縮 正在醫院休養

打孕婦太誇張！蔡阿嘎和二伯遇襲 送醫安胎實況曝光

逃逸畫面曝光／歹徒攻擊蔡阿嘎、二伯 變裝落跑

專科肄業冒充牙醫在高雄開業20年 賺破6千萬

被批沒巡邏 派出所回應了：游錫堃自己要求低調

游錫堃臉書批警察沒簽巡邏箱 警：現都用QR CODE掃描了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。