疑車速過快自撞分隔島 小客車四輪朝天翻覆大馬路上

一名劉姓男子今天清晨5時許獨自駕車經過台9線171公里處花蓮新城鄉博愛路口，突然自撞中央分隔島，四輪朝天翻覆，幸好人沒事。劉男酒測值為零，警方初步研判是車速過快造成，但確實肇事原因還要進一步調查。

新城警分局表示，劉姓男子今天清晨駕駛自小客車，沿台9線由北往南行駛，5時6分經過171公里處與博愛路交叉口時，車子突然失控猛撞分隔島，之後翻覆在北上車道，劉男的車身嚴重受損，分隔島也被撞得基座破損，南下紅綠燈被撞脫落毀損。

警方表示，劉男酒測值為零，初步研判是車速過快不慎失控，正調查肇事原因。至於車禍造成交通標誌、燈號等損壞，將由公路單位向劉男求償。