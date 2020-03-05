疑車速過快自撞分隔島 小客車四輪朝天翻覆大馬路上
一名劉姓男子今天清晨5時許獨自駕車經過台9線171公里處花蓮新城鄉博愛路口，突然自撞中央分隔島，四輪朝天翻覆，幸好人沒事。劉男酒測值為零，警方初步研判是車速過快造成，但確實肇事原因還要進一步調查。
新城警分局表示，劉姓男子今天清晨駕駛自小客車，沿台9線由北往南行駛，5時6分經過171公里處與博愛路交叉口時，車子突然失控猛撞分隔島，之後翻覆在北上車道，劉男的車身嚴重受損，分隔島也被撞得基座破損，南下紅綠燈被撞脫落毀損。
警方表示，劉男酒測值為零，初步研判是車速過快不慎失控，正調查肇事原因。至於車禍造成交通標誌、燈號等損壞，將由公路單位向劉男求償。
新城警分局也提醒，台9線道路筆直，請用路人注意速限小心慢行，不要超速、酒駕、疲勞駕駛等違規行為，以免危害自身及他人的用路安全。
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