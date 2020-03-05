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母發現未成年女兒婚紗照 但男主角已婚憤而提告

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
男子阿木與少女小芬發生性關係，經少女的繼母發現小芬與阿木的合照像婚紗照，但阿木已婚，並與小芬發生性關係，氣得告訴丈夫後報警，二審依妨害性自主將他判刑4年8月。圖／本報資料照
男子阿木與少女小芬發生性關係，經少女的繼母發現小芬與阿木的合照像婚紗照，但阿木已婚，並與小芬發生性關係，氣得告訴丈夫後報警，二審依妨害性自主將他判刑4年8月。圖／本報資料照

男子阿木（化名）兩年前與少女小芬（化名）發生性關係，經少女的繼母發現小芬與阿木的合照像婚紗照，並查出阿木已婚，並與小芬發生性關係，氣得告訴丈夫後報警，阿木否認犯行，法官不採信，一審依妨害性自主將他判刑4年8月。他不服上訴二審，台中高分院認原審認事用法均無違誤，量刑適當，應予維持，將阿木的上訴駁回。可上訴三審。

判決書指出，阿木與小芬於2018年4月間交往成為男女朋友，同年9月間他駕車載小芬至彰化縣芬園鄉道路旁，在車內與她嘿咻，隔一週後及年12月27日，他載車載她到摩鐵，又發生性關係，經小芬的父母發現女兒與阿木間通訊軟體的對話察覺有異，進而詢問女兒後，報警處理。

少女的繼母小蘭作證說「我是小芬的繼母，我於小芬3歲時開始與她一起生活，我與她感情不錯，她國三時學校有通知有位男性常到學校找小芬，我後來問她，她說與阿木在交往，有拿照片給我看，我覺得那是婚紗照，所以我請小芬聯繫阿木家人，才發現阿木已經結婚，所以我就禁止小芬與阿木往來」。

小蘭又說「去年1月2日，我發現小芬與阿木的通話內容，我問，小芬才說她與阿木有發生性關係，但沒有跟我說次數跟地點，我將此事告知丈夫，丈夫才帶小芬去報警，直到警詢我才得知小芬與阿木發生性關係的時地，因家裡門禁很嚴，小芬都是趁凌晨出去與被告約會，她在家裡表現還好，但在學校就一直在睡覺」。

阿木否認犯行，一審不採信，將他判刑4年8月，他不服提起上訴，二審合議庭審酌，阿木為逞一己淫慾，不知自我約束，與未成年少女發生性關係，造成少女身心不可抹滅傷痛，嚴重影響她的人格、心理，且呂男犯後仍否認犯行，亦未能與少女達成和解，遂予以判刑。

婚紗 性行為

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