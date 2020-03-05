台中某托嬰中心疑虐嬰 市府調監視畫面查辦
民主進步黨籍台中市議員張耀中接獲家長投訴，7個月大的女兒送到托嬰中心後背部多處瘀青；中市府今天說，與家長調閱監視畫面，發現托育員有用力拍打背部、搖晃與推拉等動作。
投訴家長向張耀中表示，女兒才7個月大，2月中旬送托南屯區這間托嬰中心，但送托第2天起就遭虐，根據托嬰中心監視器影像畫面顯示，2名教保員對孩子動作粗魯，有用力拍打背部、劇烈搖晃、拋擲與壓頭強迫趴臥等情緒性舉動。
張耀中說，陳情人接孩子回家後，發現幼兒身上多處傷痕，除停止送托，也去醫院驗傷存證，並由醫院通報台中市政府社會局處理；他前往托嬰中心查看發現，還是有家長送托，讓他很擔心小孩身心安全。
張耀中表示，這間托嬰中心去年還被評鑑甲等，相信家長也是看到評鑑成績後才決定送托。官方評鑑竟不能全信，他要求社會局揚棄過去優、甲、乙等三級評鑑，擬新評鑑機制，讓父母安心送托。
社會局說，台中市家庭暴力及性侵害防治中心獲報後，立即與女嬰父母前往調閱監視畫面，發現托育人員有用力拍打背部、搖晃及單手推拉等舉動，目前全案正加速查辦。
社會局表示，托育人員及中心如果違法屬實，將分別處新台幣6萬元到60萬元罰鍰，並公布姓名或名稱，情節嚴重者停辦1個月以上1年以下；屆滿未改善者，將廢止設立許可，絕不寬貸。
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