洗劫9旬老婦害命 3嫌民事判賠974萬元

新莊90歲李姓老婦，遭35歲男子林昆鋒，及林的友人張宥和、彭奕皓洗劫，過程中因口鼻遭綑綁死亡；被害者家屬提告求償，新北地院判決林昆鋒等3人賠償新台幣974萬餘元。

判決書指出，90歲李姓老婦和68歲女兒同住新莊，林昆鋒是李婦的房客，同住已有12年，感情融洽，2018年7月間，林昆鋒因欠債缺錢，找來友人38歲張宥和、34歲彭奕皓密謀劫財。

林昆鋒騙李姓母女服下安眠藥後，與張宥和、彭奕皓用童軍繩、膠帶將李姓母女綑綁，隨後搜刮家中財物，並毆打拒絕透露提款卡密碼的李婦女兒。

李婦兒子返家發現後報警，其中李婦已死亡，林男等人則循線被警方逮獲，新北地檢署2018年10月依強盜殺人等罪嫌起訴3人並求處死刑，新北地方法院2019年5月依強盜殺人罪判林、張、彭3人無期徒刑。

被害者家屬提告民事求償982萬餘元，3人中，彭奕皓辯稱沒有要致李婦於死之意，林昆鋒、張宥和則未到庭說明，新北地方法院今判林昆鋒等3人賠償家屬精神慰撫金、醫療費等共974萬餘元，可上訴。