假投資真吸金 女護理師及科技公司女副理判賠132萬元

奇美柳營分院前謝姓女護理師與南科科技公司王姓女副理以投資新光三越百貨公司禮券，涉非法吸金牟利，向陳姓男子吸金1250萬元，東窗事發後132萬5000元要不回來，陳提告向兩人求償，王女喊冤她也是被害人，台南地院認兩人既以投資新光三越禮券，招攬包含陳在內的多數人投資，判兩人應連帶賠償132萬5000元，可上訴。至於刑事部分，仍由台南地院審理中。

陳姓男子主張，謝女自2015年10月起，向奇美所屬各醫院同事及友人稱，她與新光三越公司高層熟稔，能透過特殊管道，以禮券面額75折至85折不等價格購得該公司禮券，致原群創光電王姓女副理等人，陸續將購買禮券的款項，逕行或透過王女等人匯款存入謝女銀行帳戶。

然而，謝女集資後，實際上仍以一般正常98折價格，向新光三越購得禮券，藉此取信於親友並滿足自身虛榮心，對外仍以75折至85折不等價格銷售禮券給各買家。直至2017年9、10月間，謝女高價購入再低價賣出禮 券，已造成龐大資金缺口，無力再購買新光三越禮券交付給出資的購買人，她竟對外宣稱可代表集資購得較低價的新光三越禮券後，轉售給知名化妝品店專櫃小姐，以此賺取價差，再給付出資者不等紅利，向王女等人邀約參與投資。

謝女為取信於王女等人，借用先生行動電話在LINE上成立「新光業績組」等群組，並虛偽創設「新光三越董事」、「台中新光三越財務副理」等人不實帳號，自導自演捏造彼此間互相討論買賣禮券的對話內容，營造親友投資買賣新光三越禮券且業績良好的假象。

陳表示，謝女與王女約定以7天至40天不等為1期，每期投資人可獲得投資金額5%至25%不等的紅利；兩人以此方式對他非法吸金1250萬元，扣除期間曾經領回本息1117萬5000元，尚有投資款132萬5000元無法收回，蒙受其害。

謝女表示，她願意承擔陳所受到的損失，王女也是受害者，LINE的訊息是她自己捏造出來的，實際上王女從頭到尾都沒有參與實際交券的動作。王女也說，她也是謝女非法吸金的被害者，也未向陳承諾3至6％的紅利成數，陳主張她應與謝女連帶賠償所受損害，應是誤會。