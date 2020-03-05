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「眾籌」方案涉吸金1.3億元 瑪吉公司老闆謝宗顯遭訴

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導

台北市瑪吉國際公司負責人謝宗顯涉成立團購網「MAAKKI」，推出「眾籌」方案，吸引兩岸民眾加入會員購買點數換取商品，還可用點數互相「打米」獲得回饋報酬，點數還可變現。事後，有民眾無法變現向檢調檢舉。台北地檢署調查後，認定該集團吸金1.3億元，今依違反銀行法起訴謝等10人。

檢調調查，謝宗顯於2016年至2018年間成立團購網「MAAKKI」，推出「眾籌」方案，吸引民眾購買點數、線上購物。該公司由謝的太太陳玉玲、太太的姊姊陳玉蘭負責管帳，謝更以瑪吉咖啡廳為據點開說明會，請陳怡銘、呂學澤擔任講師，招募民眾持續加入會員。

謝等人另開發一款手機APP「MAAKKI」，讓會員用載具累積點數、購物。新台幣與點數匯率為一比一，當累積點數至9千點即可取得基本會員資格，再購買3萬1千點則可成為「國際代理商」。

也就是說，當會員累積至4萬點後即可升級，每天可互相「打米」一次，透過「打米」互相贈送點數，每人隔日可獲得1000分之4至9的回饋金。若再介紹下線入會，可賺取獎金，有會員一人同時創辦許多帳戶，藉此方式自抬獲利。

檢調查出，該集團共有8萬多名會員帳戶，會員運用點數線上購物，也可將點數換回現金。不過，該平台只提供人民幣兌換，因此許多網友彼此在台以新台幣現金私下交易。2018年間，約40名網友發現無法再如願換得新台幣，質疑被詐騙而提出檢舉。

謝男到案後不承認吸金，辯稱這是一種創新商業模式。不過，幾乎其他被告都坦承犯行。檢方認為，MAAKKI提供的點數回饋可換成現金，形同以顯然高於行情的利息吸金1.3億元，今依違反銀行法起訴謝男、集團成員等10人。

咖啡廳 吸金

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