下雨天騎過手孔蓋摔車 騎士向台電求償 法官判賠2萬多

林姓男子騎機車行經基隆市仁三路，騎過台電手孔蓋時摔車，向台電求償醫藥費、修車費和精神撫慰金共9萬多元。台電辯稱手孔蓋防滑係數合格，且其他騎士並沒出事。法官勘驗事故錄影畫面，認定手孔蓋肇禍，但林僅四肢擦挫傷，精神撫慰金求償過過，判賠2萬多元。全案可上訴。

林男提告，2018年6月1日上午8點多，他騎機車行經仁三路，騎過路面手孔蓋時摔車滑倒，導致手腳挫傷、機車受損。台電公司設在仁三路的手孔蓋數量眾多，大多位在路中央，且自身維修方便，沒有下地降埋方式，下雨天會積水，危及用路人安全。

林男指出，台電未積極防止危險或損害發生，又對所屬設施欠缺管理或怠於維護，顯有疏失，與他身心受創、機車毀損有因果關係，應負賠償責任。求償項目包括醫療費

1459元、醫療材料費35元、機車維修費450元、機車材料刮傷損害維修估價1800元，以及賠償慰撫金9萬6千元，合計9萬9744元。

台灣電力公司基隆區營業處答辯，林男所指造成他摔車的手孔蓋，是在2013年1月間獲基市府同意，取得挖掘道路許可證後施工，同年5月間驗收合格，抗滑值符合規範，無設置不當情形。

台電指出，事故手孔蓋在林男摔車前，最近一次維護紀錄是2018年4月11日，巡視發現並無不良狀況。原告事發

次日拍攝的照片，孔蓋無破損、凹陷，且防滑紋路清晰，顯見並無設備維護不良等缺失。

台電表示，仁三路還有其他機車通行，並無其他滑倒案例，林男會摔車，是否因機車輪胎問題，或騎乘時精神不集中造成？原告未能充分舉證孔蓋肇禍，自無論斷損害賠償範圍與價額。如認台電有疏失，林主張9萬6千元精神慰撫金亦過高。聲明駁回告訴。

法官指出，台電所提2018年4月11日維護紀錄，無法確認為真。當庭勘驗現場監視器錄影畫面顯示，林男穿藍色雨衣騎過手孔蓋1秒內即傾斜滑倒，應認手孔蓋造成事故，台電辯稱是因路面地磚造成不予採信。

法官認定台電應負賠償責任，考量林男四肢擦挫傷，並未嚴重損及日常生活便利性，或有礙社交往來，精神撫慰金以2萬元為限，判台電共應賠償2萬3744元。