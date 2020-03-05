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恐慌倒臥國道遭6車輾斃 肇事駕駛無過失不起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
韓姓男子去年駕車載女友行經國道1號，突因恐慌症發作，車子停在路肩後下車，先被謝男駕駛的車撞到，後又被5輛車輾過致死，檢察官認本案是因死者未遵守道路交通安全規則，無證據證明有何故意或過失，遂將謝男予以不起訴處分。圖／本報資料照
韓姓男子去年駕車載女友行經國道1號，突因恐慌症發作，車子停在路肩後下車，先被謝男駕駛的車撞到，後又被5輛車輾過致死，檢察官認本案是因死者未遵守道路交通安全規則，無證據證明有何故意或過失，遂將謝男予以不起訴處分。圖／本報資料照

韓姓男子去年駕車載女友行經國道1號，突因恐慌症發作，車子停在路肩後下車，先被謝男駕駛的車撞到，後又被5輛車輾過，致身首異處，死狀悽慘，謝男被控過失致死、肇事逃逸，他辯稱「當時想要閃，來不及反應就裡上」，台中地檢署檢察官採大法官第777號解釋文，認本案是因死者未遵守道路交通安全規則，無證據證明有何故意或過失，遂將謝男予以不起訴處分。

死者的姊姊提告，指出謝男（46歲）去年2月11日凌晨，駕車沿國道1號往北向外側車道行駛=力行經184.5公里處，閃避不及撞上因體內酒精及抗焦慮藥物致倒臥在外側車道上的韓男，謝除打110報警外，未等候救護人員或警員到場，即駕車逃逸。

謝男否認犯行，辯稱「我當時看到有故障車停在路肩，我的速度在100公里左右，接近事故車時，看到有東西在我行駛的外側車道上，但因我的右邊有停放故障車，來不及反應就撞上，我有下車查看，覺得撞到的東西怪怪的，就打電話報警」。

死者的陸姓女友證稱「韓男當時開車恐慌症發作，他的頭往後仰，油門還踩著，她一手拉方向盤一手拉排檔桿打到P檔，車子慢慢開到路肩，我怕他發作就打110，然後他就下車了，我還在講電話，就突然聽到一聲碰，看到他就躺有外側車道」。

檢察官勘驗現場查出，韓男先擦撞內側車道，再往右駛停放在路肩，並閃故障燈，韓先站在路肩，謝男行駛至該處時，韓已倒臥在外側車道，而謝的車子前保險桿下方破損，離地面高度約35至40公分，顯示當時死者應是躺臥而非站立，足見死者是夜間進入高速公路外側車道躺臥，至衍生連環碰撞事故。

抽檢死者血液檢驗結果，驗出酒精濃度為0.54mg/L，並檢測出第4級管制藥品氯硝西泮的代謝物，常用於治療及預防癲癇發作、恐慌症，以及高血壓藥代謝物。

檢察官何宗霖強調，高速公路交通管制規則規定「行人不得進入高速公路及快速公路」。此路段屬夜間無照明路段，而韓男臥在高速公路的外側車道，堪認本件是死者因恐慌症發作，不當夜間進入高速公路於先，衍生碰撞事故為肇事原因，難認是謝男駕車撞死者，即論過失致死刑責。

依據大法官第777號解釋文，本件車禍事故的發生，既是因死者未遵守道路交通安全規則，且尚乏事證以證明謝男有故意或過失情事，遂以無積極證據證明犯行，將謝男予以不起訴處分。

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車道 高速公路 事故

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