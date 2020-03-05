侵吞愛滋檢驗試劑退款？社工：同志怕曝光無法辦理

台中一間社會福利機構鄭姓志工，被衛福部疾管署提告指控利用辦理同志愛滋病自我檢驗試劑服務，中飽私囊37筆退款共7400元，涉詐欺罪。台北地檢署調查期間，鄭男辯稱是因部分同志不願曝光身分致無法退款，檢方採信其說詞，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

疾管署考量同志接受愛滋病篩檢，會擔憂有可能身分曝光，因此與台中一間社福機構合作，在固定據點設置自動販賣機，同志每次投入200元即可購得試劑，以免去隱私疑慮。

由於愛滋篩檢為免費項目，透過投幣機購買試劑的同志，事後可拍攝試劑紙上的條碼，連線至政府委託另一個基金會所辦理的網站填寫個人帳戶等資料後回傳，再由該社福機構協助向疾管署辦理退款事宜。

檢方調查，一名同志上網辦理退款時，卻發現款項已被請領，質疑該社福機構私吞，憤而向疾管署檢舉。疾管署清查，2018年、2019年間有37筆退款共7400元匯進鄭姓社工帳戶，不排除有詐欺嫌疑，依法提告。

鄭男到案後表示，部分試劑是他買來贈送友人，另部分試劑無法退款是因不少同志不願曝光身分，並未出具銀行帳戶等個人基本資料導致，否認侵吞款項。

檢方認為，主管機關設置愛滋自我篩檢自動販賣據點，初衷是基於保障使用者隱私，鄭男的說法並非毫無依據，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。