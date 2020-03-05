駕照吊銷還沒在怕！酒駕慣犯驚逃：被抓太多次、花很大

高雄市項姓酒駕慣犯無視駕照已因酒駕遭吊銷，今天凌晨又無照酒駕，遭眼尖警方盯上，他一路逃竄將近3公里，最後遭警方夾擊攔截才就範。項男被員警揪出時，渾身散發濃濃酒氣，酒測值高達每公升0.95毫克，無照駕駛違規部分，警方當場開出6千元罰單，至於酒駕情事，詢後依涉嫌公共危險罪移送法辦。

巡邏警方今天凌晨將近3點時，在楠梓右昌街發現項男駕駛的轎車猛然加速左轉鑽入狹小巷弄，形跡可疑，懷疑有異狀，隨即跟上前尾隨。項男從右昌街轉入軍校路後，沿路往南朝左營方向行駛，員警擔心大動作攔查可能驚動可疑駕駛飆竄，決定不動聲色尾隨，同時通報左營分局警網支援攔截圍捕。

警方尾隨將近半小時，悄悄跟了快3公里，駛到左營大路419巷口時，見巷弄狹小、機不可失，隨即用警車右側夾擊，要求項男接受攔查。

項男一將車門打開，車內果然充斥濃濃酒氣；項起初配合度不高，還一度嗆警「不要刁難好不好」，但自知難逃，最後仍答應配合吹氣酒測，酒測值高達每公升0.95毫克，員警將他帶返派出所偵辦。

據悉，這次是40歲項男第5度犯酒駕，距上次犯案已有2年之久，駕照還因此被吊銷；他昨在左營小吃部與朋友喝酒，酒後直接要開車回楠梓住處，半路遭警方圍捕。

項男被逮時直說，「被抓太多次」，想到自己只是做工工人，被抓會花很多錢，才直覺落跑。警方當場針對他無照駕駛違規部分，開出6千元罰單；酒駕部分，詢後依涉嫌公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康