大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場確定要賠20萬元

新北市淡水區一處牧場因堆放大量牛糞臭味四溢，遭劉姓女鄰居提告要求改善並求償。一審判牧場不得排放超標臭氣侵擾鄰居。案經上訴，二審除維持一審見解，並判牧場地主及負責人張姓父子賠償劉婦20萬元；最高法院駁回上訴，全案確定。

劉婦主張，張姓地主1985年起提供土地給兒子經營牧場，沒有取得環保局核發的廢水排放許可，卻每天2次排放含有牛糞、工業用醋酸的廢水到她的土地，並任意堆放牛糞，臭氣薰天。

劉婦說，牛糞孳生病媒蚊蟲，有害她和家人健康，因此請求張姓父子不得排放牧場廢水侵害她的土地，也不得排放超過標準值的臭氣。

張姓父子抗辯，牧場2015年已取得排放廢水許可，廢水是排到水溝，並非劉婦的土地；另外又說牧場後方緊鄰另一家肉牛畜牧場，臭氣濃厚，鑑定單位採集空氣樣品的地點「不公允」。

士林地院一審認為，劉婦沒有舉證張姓父子排放廢水汙染土地，但異味檢驗值達17，確實超過標準值10，認定牧場未妥善處理牛糞，影響鄰居生活品質，判張姓父子敗訴。

上訴時，劉婦追加請求醫療費、精神慰撫金共56萬餘元。二審認為，牧場有環保局核發水汙染防治許可證，排放廢水也符合流程，但牧場產生的臭氣確已超過標準值，且侵擾劉婦的土地，認為請求有理。另考量牧場堆放牛糞沒有隔絕措施，讓劉婦的精神、健康、居住安寧受到損害，判張姓父子應賠償20萬元精神慰撫金。