2高中生IG截圖散布假新冠肺炎消息 檢方緩起訴

新冠肺炎疫情持續延燒，卻有網友在農曆年間散布不實疫情訊息，檢警調查發現，年僅18歲的高中生酆姓女子和潘姓男子，在Instagram限時動態見網友發出「北投人口罩戴好戴滿吧…光明分隊載到吐血OHCA病人，確認是武漢肺炎」之假消息。士林地檢署昨天偵結，認為2名高中生未查證造成民眾恐慌，還添增防疫困難，但犯後態度良好，以緩起訴處分。

緩起訴書指出，酆姓女高中生今年1月28日，在Instagram限時動態發現龍姓少年在限時動態張貼，「北投人口罩戴好戴滿吧，這消息是真的，北投準備淪陷......，消防隊內線消息，北投光明分隊載到吐血OHCA病人，確認是武漢肺炎，住北投的人真的要注意，臺北很小，大家都別輕忽，口罩戴好戴滿」。

潘姓高中生則是在28日及31日看到不詳網友現時動態張貼相同訊息，以及「提醒各位，北投榮總前天一個確診武漢肺炎的病人已經往生，並在昨天24小時內已經火化，媒體完全封鎖消息，院方擔心遭到封院，要不是身為禮儀師，我也不知道這件事情，媒體上的數字僅供參考，請大家一定不要存僥倖心態，盡量不出門，出門也請配戴口罩...」的文字、圖片訊息。

潘男到案後供稱，訊息是朋友說的，因為自己也是北投人，希望大家小心，才會轉發，提醒大家做好心理準備。

檢方認定，2人均未做任何查證、詢問或確認，也沒有足夠的理由認為是真實訊息，即立即截圖發布張貼在自身的限時動態，供追蹤他們的instagram帳號朋友瀏覽，散播不實疫情訊息，致不實訊息在網路流傳，使大眾恐慌。