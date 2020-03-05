雙胞胎兄弟輪流上幼兒園 爸媽只繳1人註冊費挨告詐欺

趙姓男子和許姓妻子育有一對雙胞胎兒子，以小兒子1人名義去幼兒園註冊，中間會讓大兒子輪流去上課，但園方事後以夫妻沒告知，少繳大兒子1萬多元費用，控告2人詐欺；但趙、許則喊冤稱事先都有說好，檢方也發現園方有分別紀錄2名幼兒名字、出勤，園方老師也稱知情，予以2人不起訴。

幼兒園指控，趙男、許女育有一對雙胞胎兄弟，卻基於詐欺犯意，僅支付他們小兒子的註冊費、午餐費等，沒有告知園方就擅自更換由大兒子就讀，導致他們誤以為仍是小兒子來上學，實際上卻提供給大兒子相關就學服務。

幼兒園說，直到他們發現來上課的這名孩子，竟然是雙胞胎兄弟輪流出現，就告知趙、許必須要補繳大兒子的註冊費等一共1萬2174元，未料對方均不肯繳納，認為受騙提告詐欺得利罪嫌。

檢方訊時，趙、許坦承去年3月間讓大兒子就讀該幼兒園，但堅決否認有詐欺，許女辯稱，事前都有和幼兒園園長、托嬰中心說好，當天是何人請假、要換何人去就讀，和園方的LINE對話紀錄都有保存。

趙則說，他們報名時就是報2人，但實際註冊的是小兒子，但小兒子請假時，大兒子中間就有去上課，他們夫妻事前有向園方申請，對方也有收費。

檢方查，幼兒園雖指控夫妻僅繳納雙胞胎兒兒子其中1人註冊費，並在就讀期間擅自更換就讀的幼兒，但也說知道他們有2個小孩，幼兒園主任則表示，該夫妻幾乎都有告知當天托嬰、就讀者為大兒子或小兒子，也會明確通知何時要來接大兒子或小兒子。

該主任也供稱，夫妻曾說去年3月這段期間，小兒子回鄉下，是大兒子來上課；另名老師則表示，他主要是照顧小兒子，大兒子只是偶而會來，檢方再根據去年1至3月學生出勤紀錄，上方明確載有大兒子、小兒子2人姓名，以及出勤狀況，並有將小兒子名字塗改成大兒子的紀錄。

另外，幼兒園去年3月也曾對大兒子多收7天的月費，可見園方已知趙、許有2名兒子，就讀期間也會告知是誰來上課，難認主觀上詐欺犯意，偵結予以不起訴；至於雙方就學費爭議，屬債務不履行糾紛，應循民事途徑解決。