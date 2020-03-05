游錫堃說巡邏箱空的 員警：不可能漏掉、發言有原因？
立法院長游錫堃在臉書發文批評「巡邏箱是空的」，嘉義市員警直言「不可思議」、「不太可能」，地方員警還說，市警局去年已推「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」，警用巡邏箱數位簽到系統，並在2派出所實際應用獲好評，預定本月底在市內600個據點裝設，未來有沒有簽，一看電腦紀錄就知道。
立法院長游錫堃4日深夜11時許，在臉書發文批評台北市警察，指游錫堃在2月接獲恐嚇信，立即報案，卻發現半個月下來，住家大門口巡邏箱是空的，嘉義員警聽說後都認為「不可能」，直言發言背後一定有原因、有誤會。
基層員警指出，傳統巡簽箱因為住戶出國或地方治安需要，會臨時設置短期臨時巡簽箱，當治安改善、任務結束，本應該收回巡簽箱，派出所員警如果忘回收，可能真的就沒巡簽紀錄，但像游錫堃這種重要人物，地方派出所不可能漏掉，現在新的電子巡邏箱一看紀錄就知道。
嘉義市警局說明，嘉義市警局去年底推「嘉e巡簽 智慧巡邏箱」，該設計結合警方原有小電腦系統，搭配NFC晶片和GPS雙認證，南門與北門派出所日前參與試辦，員警完成簽到只需1秒，過去紙本巡簽遇下雨易淋濕污損，現在無此困擾。但若是短期、臨時任務需求，仍由派出所設置傳統巡邏箱。
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