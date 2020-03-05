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北市QR CODE無紙化巡簽 警：環保、效率、不怕雨淋

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
台北市警方現在使用手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市警方現在使用手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱。圖/記者廖炳棋翻攝

立法院長游錫堃昨天深夜發文，表示自己遭人恐嚇，但樓下巡邏箱卻是空空如也，都沒有警察來簽到，認為台北市警察局不聞不問，引發網友熱議；不過台北市警察局今天凌晨回應，台北市從前年開始，就全面使用手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱，因此現在都是無紙化巡簽。

台北市一名警察局督察人員指出，台北市從前年使用手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱，就目前來看好處比過去多；首先，傳統巡邏箱因為是要巡邏警員用筆簽名，改成掃描QR CODE後，一來可以節省紙張使用，與環保理念相符；二來每次下雨時，拿巡邏箱內的簽到紙簽名時，難免遇到雨水導致紙張淋溼，甚至可能毀損筆跡，現在使用掃描QR CODE後就沒有這個問題。

另外北市警方指出，過去手簽巡邏箱，拿紙拿筆簽名的動作，花費時間加起來大概要10到15秒，現在掃描QR CODE大概只要5秒時間，就以效率來說也比過去加強不少。

台北市剛施行手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱時，曾有基層警員偷懶，列印紙張掃描後卻沒有到實際地點巡邏，或竄改時間逃避巡簽；台北市警察局發現後除了懲處警員外，也在系統後台進行防堵。

據了解，目前台北市的QR CODE碼後台已鎖死，警員已無法進入後台竄改時間；其次，QR CODE碼經過特別設計，印表機無法列印，就算警員拍下QR CODE碼相片，也無法掃描，警員必須到實際地點掃描QR CODE碼，才能列入巡簽記錄。

同時台北市警察局的電腦系統會定時核對警員巡簽記錄，比對員警巡簽當下GPS點位與巡邏箱點位，如果有較大誤差就會進行檢核。

台北市警察局今天早上也發布澄清稿說明，‬台北市各外勤單位巡邏簽章表，從2018年10月全面改成電子巡邏簽章，採用電子化掃瞄QR code的方式，針對所有治安要點都規劃巡邏路線巡簽、守望，以防制犯罪。

立法院長住家、附近從今年2月起就已納入巡簽安全維護地點。另外院長游錫堃遭人恐嚇，台北市警察局、轄區大安警分局、派出所都沒有接獲報案。

警察局強調，針對所有治安要點，警方都會規劃巡邏路線，依規定派員巡簽、守望，另針對轄內的特殊治安場所、機關、學校、銀行等，都會設置巡邏點，以防範治安事件發生，也會根據治安狀況機動調整，強化巡邏勤務及密度，由員警依照巡邏路線巡簽。

立法院長游錫堃住家樓下的傳統巡邏箱。圖/記者廖炳棋翻攝
立法院長游錫堃住家樓下的傳統巡邏箱。圖/記者廖炳棋翻攝
立法院長游錫堃住家附近的電子巡邏簽章。圖/記者廖炳棋翻攝
立法院長游錫堃住家附近的電子巡邏簽章。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市警方現在使用手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱。圖/記者廖炳棋翻攝
台北市警方現在使用手機掃描QR CODE代替手簽巡邏箱。圖/記者廖炳棋翻攝

北市 警察 立法院

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