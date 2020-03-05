14歲女友母親勸「可牽手不准碰身體」 他不聽判1年2月

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聯合報 / 記者王聖藜/即時報導
示意圖／ingimage
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新北市27歲張姓男子2度與未成年少女性交判刑，刑滿，再找未成年少女性交，檢方起訴他。張辯稱，不知對方幾歲，台北地院認為，張2次犯同罪質案件卻第3犯，依「與14歲上以未滿16歲女子性交」罪，累犯，判張有期徒刑1年2月，可上訴。

判決說，張2012年性侵未滿16歲女子，被士林地院判刑1年，緩刑2年，前案偵查中，再犯同罪被新地院判刑10月，前後2案、共7罪2015年裁定應執行有期徒刑2年6月，2016年9月5日出獄，隔年又犯。

2017年3、4月間，張透過LINE認識14歲少女，成為情侶，在台北市萬華區「U2」電影院內與少女合意性交，少女母親察覺，對張提告，檢方將張起訴。

法院審理，張辯稱不知少女幾歲，也沒去確認；少女母親證稱，女兒將張帶回家，她告訴張女兒正讀國中，才14歲而已，如果真的要交往，可以牽手，但不能有性行為，少女母親叮嚀張，「你可以監督她做功課，就是不能發生性行為，更不要有身體接觸」。

法官認為，張已有類似經驗及判斷能力，曉得與未滿16歲女子性交是犯罪行為，應特別注意交往對象的年齡，第3名少女談吐未脫年少稚氣，張卻辯稱「未加確認」，有犯罪故意。

判決書指出，張姓男子2度因妨害性自主罪入獄，再犯相同的罪，有特別惡性，對刑罰反應力薄弱；張2度被論罪科刑，知道犯罪會造成被害人、家屬羞辱、痛苦，卻自我控制力低落，影響14歲少女身心發展，考量他與家屬已和解，判刑1年2月。

性行為

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