call in稱兒沒症狀 確診病患父被約談

「疫情失控，台北派軍隊鎮壓」，網路上出現許多危言聳聽的假訊息，警調近來勤查但也引發不少爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，假訊息不斷，往往「用真的訊息再附上一段假的」，急需掃蕩和澄清。

至於民眾公布鄰居為確診個案且訊息屬實，是否違法？指揮中心執行官周志浩指出，依傳染病防治法規定，疫情發布為指揮中心權責，若是民眾私自公布，也有罰則。

中部白牌車司機感染新冠肺炎死亡，疫情指揮中心公布感染源是江姓台商，江父因call in政論節目稱兒子「沒有不舒服」，被依違反傳染病防治法函送法辦，七十歲的江父被刑事局通知到案後稱，他觀察兒子沒什麼症狀，可能因表達問題造成誤解，想向大家道歉。

此外，網路近期流傳台北萬華「青年公園」、高雄「萬海六三碼頭」出現確診案例，內容提及「廿四例患者每天常去的公園是我家附近的青年公園…她是毒王啊。」調查局昨天特別召開記者會指出，家住台北市青年公園的劉姓女子及住高雄陳姓民眾都因散布不實訊息遭約談，籲民眾不要輕信謠言。

調查局長呂文忠昨天在立法院表示，新冠肺炎的假訊息，來自中國大陸者為多，偵辦上有困難；呂說，調查局去年八月成立「假訊息防制中心」以來，接獲五六一件檢舉案，移送偵辦的有十六案、十九人，還有十四案待移送。

此外，刑事局副局長朱宗泰表示，警方查緝網路有關新冠肺炎假訊息，其中四十六起案件IP位置在境外，使用簡體字及語法疑似中國大陸用語（如小區、保安等），研判應為大陸人士發送。

劉世芳在立法院司法及法制委員會質詢說，疫情假訊息「幾天增加一百多件」，可見正四處充斥，但起訴率低、定罪率低，犯罪成本低但等查出結果時，疫情可能已結束。蔡清祥說，已要求全國檢察機關盡速偵查，適時發布新聞明確告知民眾，行政執行署會配合就違反傳染病防治法遭開罰個案，強制執行應繳的罰鍰。