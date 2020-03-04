沉睡大白熊被塗鴉抓到人！創作者：不會求償

嘉義火車站前的「沉睡大白熊」本周ㄧ遭人寫上「台灣228」等語，警方今天依社維法裁罰塗鴉的鄭姓老翁，創作者莊信棠得知後說，大白熊已經復原，鄭姓老翁也知道自己做錯了，不會對他求償，只希望事件趕快落幕，讓大白熊繼續發揮正向能量，成為嘉義特色，「帶來最好的城市行銷」。

鄭姓老翁周一凌晨4點用油性簽字筆在大白熊腹部寫上「日本226、台灣228、離台1945、返台2045」等語，警方組成專案小組，調閱監視器畫面，查出鄭涉案將他帶回，鄭表示，看到媒體大篇幅報導爆紅大白熊，出於好奇才到現場，以為可以留言才塗鴉。

莊信棠說，警方有問是否對鄭翁求償？但他不想傷害任何人，且鄭也透過警方對他說「很不好意思」，當天他已用菜瓜布磨掉那些字樣，2個月後也會大整修，重新烤漆，「不會想太多，能恢復原狀就好」。

大白熊因戴上口罩爆紅，還登上日本雅虎網站首頁，這兩天許多民眾私訊莊信棠說「看到新聞很傷心」、「真的太過份了」和「台灣好不容易有東西躍上國際，為何要破壞？」等語，大批民眾湧入窩心留言，也讓莊信棠直呼「台灣人很團結」。

莊信棠說，有網友也留言說「嘉義人不要大白熊，那我們台北要」，也有嘉義人擔心他將大白熊移走，但他認為大白熊是在嘉義正式被立體化，應該留在嘉義，成為嘉義的地標和特色，「如果複製到每個城市，那就不是我的初衷」。