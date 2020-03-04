專科肄業冒充牙醫在高雄開業20年 賺破6千萬

專科肄業的高雄吳姓男子遭控冒充牙醫師，涉在楠梓右昌地區開業20年，直到去年4月才被檢警會同高雄市衛生局查獲。橋頭地院審理發現，吳根本沒執照還替患者拔牙、拍攝X光片等，痛批造成潛在的風險，依非法執行醫療業務罪判4年徒刑，另聘僱的孫姓員工及吳的兒子，也依幫助犯判1年4月、4月，皆宣告緩刑，可上訴。

合議庭從帳冊計算，吳姓男子非法行醫從1999年7月至2019年4月23日間，累積賺進6193萬9670元，考量吳稱罹患鼻咽癌、頸動脈阻塞，年紀已大不容易再找其他工作，加上有2名未成年子女要扶養，若全數沒收過於苛刻，宣告沒收3分之1的犯罪所得為2065萬元；孫姓員工共賺412萬，宣告沒收41萬。

判決指出，吳姓男子沒取得合法的牙醫師、醫事放射師資格，卻從1999年起到2009年間，在高雄市楠梓區經營「舒祥牙醫診所」，擅自為就診民眾拔牙、打麻醉藥、抽神經、安裝假牙、製造齒模、拍攝牙齒X光片等醫療行為，還聘僱孫姓女子負責掛號、準備模型材料、清潔診所；2018年間吳的兒子也到診所協助櫃台工作。

吳姓男子冒充牙醫師20年才被衛生機關察覺，去年4月23日檢警會同高市衛生局前往搜索，吳也遭羈押，後來他應訊認罪，才以20萬元交保；孫姓員工、吳的兒子偵訊、審理期間也都認罪。

合議庭審理時依衛福部健保資料、傳喚多名病患指證，認定吳姓男子等人違反醫療法犯行明確，痛批吳不是合法牙醫及醫事放射師，卻擅自執行相關醫療業務，破壞我國醫療管理秩序外，也造成患者之潛在風險，而孫姓員工及吳的兒子明知此狀況還幫助，相當不應該。

不過孫姓員工沒有前科，認罪有悔悟，合議庭宣告緩刑3年，應向國庫支付10萬元來彌補犯行；吳的兒子應父親要求到診所櫃檯幫忙，也有悔意應該不會再犯，緩刑2年，條件為做180小時義務勞務。