北市四面佛廟縱火案 北檢起訴和廟公有糾紛男子

男子李家瑋因與台北市林森北路四面佛廟的陳姓廟公有糾紛，涉嫌教唆男子鄭文琮到四面佛廟縱火，台北地檢署今天依公共危險罪起訴李家瑋、鄭文琮。

北市警消去年12月7日上午8時40分許獲報，林森北路一棟大樓發生火警，派出大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，救出134人、疏散500人，經查起火點在1樓，並燒毀四面佛廟等3戶，造成家具、佛具、裝潢及11輛機車燒毀，毀損面積約200平方公尺。

警方過濾監視器畫面，循線逮捕李家瑋、鄭文琮，並查出李家瑋與陳姓廟公先前疑因債務糾紛而在網路上互嗆，兩人曾也有官司訴訟，心生不滿的李家瑋便以新台幣1萬元的代價教唆鄭文琮縱火。

檢方偵結，認為李家瑋、鄭文琮涉犯公共危險放火罪嫌，今天予以起訴。