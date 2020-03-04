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潤寅詐貸開庭 「律師被告」：起訴書與事實出入大
台北地院審理潤寅詐貸案，今天傳喚主要被告潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨的友人王威程、轉任律師的前法官黃呈熹、「白手套」蕭炯桂等3名被告召開準備庭，3人都否認犯罪，黃呈熹說，檢方起訴書內容與事實出入很大，未來將整理卷證答辯。
王威程說，他帳戶內的錢是楊宇晨私人積蓄，楊女母親用她的名義去擔保，致被人討債，至於檢方指控他與楊女去開保險箱，事實上詐貸案爆發前，他和楊女5月就已領錢；王說，領「600萬」是調查官要他說的數字，聲請勘驗偵訊光碟，法官諭知本月25日勘驗。
黃呈熹則說，檢方起訴內容與事實出入很大，去年4月時，他不知道詐貸案的事，直到6月3日與潤寅員工開會才知情；黃說，楊文虎的妻子王音之找他當顧問，是要他幫忙找金主、向星展銀行協商緩還貸款事宜，從他與王音之LINE對話紀錄就可知道是在處理保證人契約的事。
蕭炯桂也否認犯罪，蕭說，王音之匯款是積欠他的水果錢，他的帳戶是姊姊在用，所以根本沒有湮滅證據的問題，為證明所言不假，蕭炯桂聲請傳喚楊文虎夫婦貼身秘書林奕如等人釐清案情。
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