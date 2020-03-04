快訊

「超級星期二」拜登逆轉桑德斯！ 重創黨內進步派

蔡阿嘎騎車載孕妻 竟遭黑衣人持鋁棒攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潤寅詐貸開庭 「律師被告」：起訴書與事實出入大

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
潤寅詐貸被告黃呈熹今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影
潤寅詐貸被告黃呈熹今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影

台北地院審理潤寅詐貸案，今天傳喚主要被告潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨的友人王威程、轉任律師的前法官黃呈熹、「白手套」蕭炯桂等3名被告召開準備庭，3人都否認犯罪，黃呈熹說，檢方起訴書內容與事實出入很大，未來將整理卷證答辯。

王威程說，他帳戶內的錢是楊宇晨私人積蓄，楊女母親用她的名義去擔保，致被人討債，至於檢方指控他與楊女去開保險箱，事實上詐貸案爆發前，他和楊女5月就已領錢；王說，領「600萬」是調查官要他說的數字，聲請勘驗偵訊光碟，法官諭知本月25日勘驗。

黃呈熹則說，檢方起訴內容與事實出入很大，去年4月時，他不知道詐貸案的事，直到6月3日與潤寅員工開會才知情；黃說，楊文虎的妻子王音之找他當顧問，是要他幫忙找金主、向星展銀行協商緩還貸款事宜，從他與王音之LINE對話紀錄就可知道是在處理保證人契約的事。

蕭炯桂也否認犯罪，蕭說，王音之匯款是積欠他的水果錢，他的帳戶是姊姊在用，所以根本沒有湮滅證據的問題，為證明所言不假，蕭炯桂聲請傳喚楊文虎夫婦貼身秘書林奕如等人釐清案情。

詐貸 保險

延伸閱讀

詐貸兆豐銀行1.3億 男子違反銀行法起訴

陷獵雷艦案又被控海科館詐貸 慶富董座陳慶男判6年10月

潤寅詐貸 楊文虎：太座不想住非洲 逃亡破功

潤寅案楊文虎押了！女兒楊宇晨聲請具保停押

相關新聞

潤寅詐貸開庭 「律師被告」：起訴書與事實出入大

台北地院審理潤寅詐貸案，今天傳喚主要被告潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨的友人王威程、轉任律師的前法官黃呈熹、「白手套」蕭炯桂...

為房產爆口角絞勒前妻致死 他遭殺人罪判13年

桃園市吳姓男子和何姓妻子因房產劃分多次起衝突，去年5月5日只因不滿妻子吵醒他，竟情緒失控將她掐暈後回頭繼續睡，越想越不對...

北市監理所長「自營」體檢診所涉賄 裁定羈押禁見

台北市區監理所所長袁國治投資體檢診所，委託診所代辦職業駕駛人體檢分紅130萬元，另在審核業者申請成立停車場時收賄9萬元，...

新北聯醫院長收賄洩漏採購案底標 二審判10年4月徒刑

時任新北市立聯合醫院院長沈希哲收受廠商放在水果禮盒中的10萬元賄款，洩漏X光機採購案底價，一審依違背職務收賄罪判10年4...

前獸醫藏高檔車謊報失竊 10多年詐保近千萬

曾任獸醫的陳姓男子投保高額汽車失竊險，涉嫌藏匿車輛謊報遭竊詐領理賠，10多年來涉案4件得手762萬元，刑事局查獲陳及其妻...

防疫違規被罰不繳 台北分署熱線衛生局速速執法

行政執行署台北分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及疫情中心一級開設，分署長吳義聰與台北市政府衛生局...

百元豆芽菜被調包求償300萬元 法院准賠100元

嘉義鄔姓男子去年10月清晨，偷走尹姓男子機車上2包價值共100元豆芽菜，再置換2包腐爛豆芽菜，尹男發現報警查獲，除要求賠...

湯景華半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神...

林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前，遭檢舉以1000元向5位選民買票，宜蘭地檢署依違反選罷法投票行賄罪起訴，並提起...

為求春安槍枝績效 桃園警方縱放毒犯還栽槍全判有罪！

桃園市警局平鎮派出所前所長吳彥霖縱容巡佐丁政豪、警員李永龍、林照雄、陳威等人違法搜索，為達春安工作績效，和毒鴛鴦「交換條...

影／當鋪非法借貸重利破億元 強押工人、無業族簽本票

黃姓主嫌夥同許姓女會計在彰化開設「彰大當鋪」，合法登記營業，但非法重利放貸，利息換算超過90%，上千名被害人多為藍領、無...

「台北市相驗暨解剖中心」升級 可相驗解剖新冠肺炎

台北市立第二殯儀館原「台北市相驗暨解剖中心」因設施老舊已停用，台北市政府為保障市民使用權益，兼顧感染防治與司法專業，請台...

熱門新聞

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

疑被野狗拖至路邊 高雄覆鼎金公墓驚見只剩頭顱的嬰屍

傳播妹板橋陪酒吸毒暴斃 家屬：盼查明真相

台中四歲女童從八樓掉落當場無呼吸心跳 送醫急救不治

苗栗市國中生騎自行車翻落駁坎 頸椎骨折開刀

南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。