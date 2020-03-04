為房產爆口角絞勒前妻致死 他遭殺人罪判13年

桃園市吳姓男子和何姓妻子因房產劃分多次起衝突，去年5月5日只因不滿妻子吵醒他，竟情緒失控將她掐暈後回頭繼續睡，越想越不對勁才趕緊將妻子送醫，但何昏迷指數剩下3，搶救12天仍不治，檢方依殺人罪嫌罪起訴吳，桃園地院今依殺人判吳男有期徒刑13年，可上訴。

吳男表示，案發後懊悔不已，也展現誠意盡力彌補何女家屬，對方同意和解撤回民事告訴，希望能交保安頓家人，也讓小孩不要擔心，絕對會面對司法，盼能先行交保，之後沒有牽掛安心服刑。

吳的姊姊擔任他輔佐人，吳姐表示，弟弟並不是壞人，當天情緒失控失手他們也非常難過，但事發後弟弟被收押至今，年邁的父母、年幼子女都很擔心，且目前新冠肺炎疫情嚴重，怕弟弟在監所內會有健康危險。

吳姐並向審判長承諾，讓弟弟交保後，判決定讞絕對會讓他如期服刑，至於對於法院依殺人罪判吳男有期徒刑13年，吳姊認為判的過重，弟弟當時一時失手，並沒有故意、犯意。

法院審酌，吳男因衝突未思控制力道，多次壓制何，甚至徒手絞勒對方脖子，最終造成死亡憾事，另吳有正常工作，屬於具備相當智識的白領階級，更應理解生命至高無上，屬於無價，任何人不得隨剝奪。

法院認為，吳不顧和何女曾是結縭夫妻關係，反而下手殺害她，造成被害家屬，甚至是兩人小孩心理創傷，考量吳和被害家屬達成和解、符合自首等要件予以酌減，認為無再用刑法59條減刑必要，依殺人罪判處吳13年。

檢警調查，吳男（46歲）2009年7月20日曾和吳女合意離婚，但去年4月經法院判決2婚姻關係存在，吳收到該判決書不久搬回蘆竹區1間登記在他名下的房子居住；吳並打算和何討論該房子不動產所有權劃分，但彼此卻沒有共識還不停爭吵。

當天深夜11點多，吳當時已經在房間就寢，他不滿何打擾他休息又發生口角，一氣之下竟把老婆壓在地上，還緊勒住她脖子害她昏迷，當下吳見妻子失去意識竟繼續倒頭大睡，過一段時間才良心不安趕緊開車載她到醫院急救，但何昏迷指數只剩下3，搶救12天宣告不治。