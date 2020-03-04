快訊

「超級星期二」拜登逆轉桑德斯！ 重創黨內進步派

蔡阿嘎騎車載孕妻 竟遭黑衣人持鋁棒攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為房產爆口角絞勒前妻致死 他遭殺人罪判13年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院依殺人罪判處吳男13年。圖／報系資料照
法院依殺人罪判處吳男13年。圖／報系資料照

桃園市吳姓男子和何姓妻子因房產劃分多次起衝突，去年5月5日只因不滿妻子吵醒他，竟情緒失控將她掐暈後回頭繼續睡，越想越不對勁才趕緊將妻子送醫，但何昏迷指數剩下3，搶救12天仍不治，檢方依殺人罪嫌罪起訴吳，桃園地院今依殺人判吳男有期徒刑13年，可上訴。

吳男表示，案發後懊悔不已，也展現誠意盡力彌補何女家屬，對方同意和解撤回民事告訴，希望能交保安頓家人，也讓小孩不要擔心，絕對會面對司法，盼能先行交保，之後沒有牽掛安心服刑。

吳的姊姊擔任他輔佐人，吳姐表示，弟弟並不是壞人，當天情緒失控失手他們也非常難過，但事發後弟弟被收押至今，年邁的父母、年幼子女都很擔心，且目前新冠肺炎疫情嚴重，怕弟弟在監所內會有健康危險。

吳姐並向審判長承諾，讓弟弟交保後，判決定讞絕對會讓他如期服刑，至於對於法院依殺人罪判吳男有期徒刑13年，吳姊認為判的過重，弟弟當時一時失手，並沒有故意、犯意。

法院審酌，吳男因衝突未思控制力道，多次壓制何，甚至徒手絞勒對方脖子，最終造成死亡憾事，另吳有正常工作，屬於具備相當智識的白領階級，更應理解生命至高無上，屬於無價，任何人不得隨剝奪。

法院認為，吳不顧和何女曾是結縭夫妻關係，反而下手殺害她，造成被害家屬，甚至是兩人小孩心理創傷，考量吳和被害家屬達成和解、符合自首等要件予以酌減，認為無再用刑法59條減刑必要，依殺人罪判處吳13年。

檢警調查，吳男（46歲）2009年7月20日曾和吳女合意離婚，但去年4月經法院判決2婚姻關係存在，吳收到該判決書不久搬回蘆竹區1間登記在他名下的房子居住；吳並打算和何討論該房子不動產所有權劃分，但彼此卻沒有共識還不停爭吵。

當天深夜11點多，吳當時已經在房間就寢，他不滿何打擾他休息又發生口角，一氣之下竟把老婆壓在地上，還緊勒住她脖子害她昏迷，當下吳見妻子失去意識竟繼續倒頭大睡，過一段時間才良心不安趕緊開車載她到醫院急救，但何昏迷指數只剩下3，搶救12天宣告不治。

殺人 新冠肺炎

延伸閱讀

絞殺女友開車運屍閒晃一整天 狠心男友判12年徒刑定讞

無期徒刑撤假釋 要再關25年

拘禁遊民還推下山詐保 民宿老闆殺人罪判14年定讞

趁進廁所毫無防備 他拿刀殺死弟弟自首二審改判8年

相關新聞

潤寅詐貸開庭 「律師被告」：起訴書與事實出入大

台北地院審理潤寅詐貸案，今天傳喚主要被告潤寅負責人楊文虎女兒楊宇晨的友人王威程、轉任律師的前法官黃呈熹、「白手套」蕭炯桂...

為房產爆口角絞勒前妻致死 他遭殺人罪判13年

桃園市吳姓男子和何姓妻子因房產劃分多次起衝突，去年5月5日只因不滿妻子吵醒他，竟情緒失控將她掐暈後回頭繼續睡，越想越不對...

北市監理所長「自營」體檢診所涉賄 裁定羈押禁見

台北市區監理所所長袁國治投資體檢診所，委託診所代辦職業駕駛人體檢分紅130萬元，另在審核業者申請成立停車場時收賄9萬元，...

新北聯醫院長收賄洩漏採購案底標 二審判10年4月徒刑

時任新北市立聯合醫院院長沈希哲收受廠商放在水果禮盒中的10萬元賄款，洩漏X光機採購案底價，一審依違背職務收賄罪判10年4...

前獸醫藏高檔車謊報失竊 10多年詐保近千萬

曾任獸醫的陳姓男子投保高額汽車失竊險，涉嫌藏匿車輛謊報遭竊詐領理賠，10多年來涉案4件得手762萬元，刑事局查獲陳及其妻...

防疫違規被罰不繳 台北分署熱線衛生局速速執法

行政執行署台北分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及疫情中心一級開設，分署長吳義聰與台北市政府衛生局...

百元豆芽菜被調包求償300萬元 法院准賠100元

嘉義鄔姓男子去年10月清晨，偷走尹姓男子機車上2包價值共100元豆芽菜，再置換2包腐爛豆芽菜，尹男發現報警查獲，除要求賠...

湯景華半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神...

林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前，遭檢舉以1000元向5位選民買票，宜蘭地檢署依違反選罷法投票行賄罪起訴，並提起...

為求春安槍枝績效 桃園警方縱放毒犯還栽槍全判有罪！

桃園市警局平鎮派出所前所長吳彥霖縱容巡佐丁政豪、警員李永龍、林照雄、陳威等人違法搜索，為達春安工作績效，和毒鴛鴦「交換條...

影／當鋪非法借貸重利破億元 強押工人、無業族簽本票

黃姓主嫌夥同許姓女會計在彰化開設「彰大當鋪」，合法登記營業，但非法重利放貸，利息換算超過90%，上千名被害人多為藍領、無...

「台北市相驗暨解剖中心」升級 可相驗解剖新冠肺炎

台北市立第二殯儀館原「台北市相驗暨解剖中心」因設施老舊已停用，台北市政府為保障市民使用權益，兼顧感染防治與司法專業，請台...

熱門新聞

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

疑被野狗拖至路邊 高雄覆鼎金公墓驚見只剩頭顱的嬰屍

傳播妹板橋陪酒吸毒暴斃 家屬：盼查明真相

台中四歲女童從八樓掉落當場無呼吸心跳 送醫急救不治

苗栗市國中生騎自行車翻落駁坎 頸椎骨折開刀

南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。