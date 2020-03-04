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北市監理所長「自營」體檢診所涉賄 裁定羈押禁見
台北市區監理所所長袁國治投資體檢診所，委託診所代辦職業駕駛人體檢分紅130萬元，另在審核業者申請成立停車場時收賄9萬元，台北地檢署昨天指揮廉政署搜索、約談，今晨依貪汙等罪聲押袁國治、業者李宏章，台北地院裁定2人羈押禁見。
依法規，職業駕駛人每3年體檢1次，68歲至70歲駕駛要到大型醫院體檢，75歲以上駕駛人換領駕照也要體檢，袁國治被控2018至2019年出資20萬元投資士林「承德」診所，再以所長職權委託診所代辦駕駛人的體檢業務，因而獲不法利益130萬元，涉圖利罪。
檢廉蒐證指出，袁國治另負責停車場設立、變更業務，2018至2019年王姓業者要在台北市、新北市、桃園市承租土地經營停車場，向監理所申請時，涉嫌行賄袁國治9萬元，袁另涉不違背職務收賄罪。
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