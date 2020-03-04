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新北聯醫院長收賄洩漏採購案底標 二審判10年4月徒刑
時任新北市立聯合醫院院長沈希哲收受廠商放在水果禮盒中的10萬元賄款，洩漏X光機採購案底價，一審依違背職務收賄罪判10年4月徒刑，高等法院今駁回上訴；另時任台北縣立醫院放射科主任畢家俊也多次收受廠商賄款，作為廠商得標採購案的對價，一審判8年4月，今改判7年，仍可上訴。
朱姓廠商兄弟檔2011年因無法取得多功能高頻式X光機、體檢數位X光機的採購案，前往新北市立聯合醫院板橋院區院長室，和沈希哲會面，拜託沈希哲能洩漏採購案的底價。
沈希哲同意告知底價，並和2人討論採購案底價金額，2人為了酬謝沈希哲，將裝有10萬元現金的信封袋放入水果禮盒，再載至醫院，在沈希哲面前打開禮盒，並說「謝謝院長」，沈希哲也收下禮盒。
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