取締砂石車超載 白河警意外查獲通緝犯

台南市白河警分局今天同步於轄區白河、東山、後壁區執行取締砂石車專案勤務，共告發超載3件，意外查獲1名司機竟是竊盜通緝犯，當場押解歸案。

警方這次於台南市道172線、165線、南74線等聯外道路執行取締砂石車超載，由白河警分局交通組組長李正鏞率員執勤。上午9時45分許，攔查時發現41歲廖姓砂石車司機，因竊盜罪經苗栗地檢簡易判決5個月，得易科罰金15萬元，但廖失聯，已於上月20日經苗栗地檢署因竊盜案通緝中，廖某也稱清楚遭通緝情事。

警方呼籲大型車駕駛人，不論是駕駛砂石車、大貨車或預拌混泥土車等，都應遵守交通規則，如果承載超重貨物除會損壞路面，也會影響、降低車輛操控性，影響用路人安全，將會持續取締違規車輛，遏止超載違規行為。