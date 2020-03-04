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防疫違規被罰不繳 台北分署熱線衛生局速速執法

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
圖為行政執行署台北分署。圖／台北分署提供
圖為行政執行署台北分署。圖／台北分署提供

行政執行署台北分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及疫情中心一級開設，分署長吳義聰與台北市政府衛生局長黃世傑研商，決定建立聯繫窗口加速違規案件移送執行速度，台北分署說，對於違反防疫規定受裁罰逾期未繳者，將迅速執法。

台北分署今天發布新聞說，基於政府一體防疫視同作戰必須超前部署，已與台北市衛生局建立聯繫窗口，加強違反防疫規定受裁罰案件之執行事宜。

此外，針對違反傳染病防治法及特別條例有關受居家隔離或居家檢疫卻「趴趴走」被裁罰者，於衛生局裁處後，如有逾期或拒不繳納者，將透過聯繫窗口儘速移送台北分署迅速強制執行，甚至發動扣押財產等作為。

台北分署說，為遏止民眾恣意違規、避免發生防疫破口，值此疫情蔓延非常時期，呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照衛生主管機關相關防疫處置，避免受罰。

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