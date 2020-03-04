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前獸醫藏高檔車謊報失竊 10多年詐保近千萬
曾任獸醫的陳姓男子投保高額汽車失竊險，涉嫌藏匿車輛謊報遭竊詐領理賠，10多年來涉案4件得手762萬元，刑事局查獲陳及其妻子依詐欺等罪嫌移送，查扣保時捷等3輛高價車，檢方聲押陳獲准，請回陳妻。
警方調查，陳姓男子（47歲）曾任職新竹市動物保護及防疫所，目前無業，他購買多輛高檔進口汽車，向保險公司投保高額的失竊險、丟車賠車附加險，把車停放新竹市住處旁機械停車場，或苗栗縣老家農舍鐵捲門內，謊報失竊詐領保險金，事後懸掛偽造車牌躲避查緝。
2006年起，他涉嫌詐保8件，其中得手4件獲理賠762萬元，其餘因警方找回車輛而未得逞。除了造假失竊，陳的何姓妻子（40歲）涉嫌與友人廖姓男子製造假車禍，開車互撞獲理賠2萬6000元。
由於多次申請理賠，保險公司去年底起疑報案。刑事局偵四大隊第二隊追查，昨天至新竹拘提陳、傳喚何，兩人否認詐保，稱忘記了或找回車輛時來不及告知保險公司，警詢後依詐欺、偽造文書、洗錢防制法罪嫌移送法辦。
警方在新竹及苗栗查扣一輛保時捷跑車、兩輛奧迪汽車，從車上搜出一把改造手槍及5顆子彈，陳稱槍彈是友人寄放。據調查，尚有166萬元理賠為「現在進行式」，保險公司審查中，警方正在追查廖到案釐清。
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