前獸醫藏高檔車謊報失竊 10多年詐保近千萬

曾任獸醫的陳姓男子投保高額汽車失竊險，涉嫌藏匿車輛謊報遭竊詐領理賠，10多年來涉案4件得手762萬元，刑事局查獲陳及其妻子依詐欺等罪嫌移送，查扣保時捷等3輛高價車，檢方聲押陳獲准，請回陳妻。

警方調查，陳姓男子（47歲）曾任職新竹市動物保護及防疫所，目前無業，他購買多輛高檔進口汽車，向保險公司投保高額的失竊險、丟車賠車附加險，把車停放新竹市住處旁機械停車場，或苗栗縣老家農舍鐵捲門內，謊報失竊詐領保險金，事後懸掛偽造車牌躲避查緝。

2006年起，他涉嫌詐保8件，其中得手4件獲理賠762萬元，其餘因警方找回車輛而未得逞。除了造假失竊，陳的何姓妻子（40歲）涉嫌與友人廖姓男子製造假車禍，開車互撞獲理賠2萬6000元。

由於多次申請理賠，保險公司去年底起疑報案。刑事局偵四大隊第二隊追查，昨天至新竹拘提陳、傳喚何，兩人否認詐保，稱忘記了或找回車輛時來不及告知保險公司，警詢後依詐欺、偽造文書、洗錢防制法罪嫌移送法辦。