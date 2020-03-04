更生大哥賣餃子 姊姊：只要改過就有機會
桃園市「郭記健康水餃」老板郭珈瑋過去因參與幫派服刑14年，假釋出獄後，在更生保護會支持下經營水餃店，業績有聲有色；法務部今天下午邀請郭珈瑋出席記者會，郭會中感謝姊姊郭麗萍不離不棄、感謝更生保護會讓他重生。
現年47歲的郭珈瑋年輕時血氣方剛，參與幫派，犯下不少刑案，服刑期間，太太車禍身故，父親因病過世，他錯過了與家人相處陪伴的時光。
郭珈瑋2016年8月15日假釋走出台南監獄，但出獄後因更生人的身分，求職不順利，他向更生保護會桃園分會尋求就業轉介，因友人有餐飲的背景，使他萌生創業念頭，2017年即在家人、更生保護會的支持下創立「郭記健康手工水餃」。
郭珈瑋說，他來不及參與兒子年幼時的成長，對父親也無法善盡最後的孝道，但謝謝謝更生保護會協助他重生；郭麗萍對弟弟喊話「犯罪不可恥，只要能改過，社會會給你機會」。
法務部長蔡清祥致詞說，從一個混跡幫派的「兄弟」變成水餃店的老板，過程無法簡單用幾句話來表達，很高興「阿瑋」勇敢地走過來；蔡清祥「促銷」說，防疫期間聚餐機會少，「阿瑋的餃子可宅配」，也希望透過「阿瑋」成功經驗的分享，鼓勵更多更生人遠離犯罪。
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