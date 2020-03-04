百元豆芽菜被調包求償300萬元 法院准賠100元

嘉義鄔姓男子去年10月清晨，偷走尹姓男子機車上2包價值共100元豆芽菜，再置換2包腐爛豆芽菜，尹男發現報警查獲，除要求賠償100元豆芽菜，還附帶民事求償300萬元精神賠償，法院刑事依竊盜罪將鄔男判拘役15天得易科罰金，民事判賠100元其餘駁回。

鄔與尹都在菜市場賣菜，鄔男疑忌妒尹男生意特別好，去年10月26日清晨4時許在嘉義市興業東路，將尹機車上2包裝有豆芽菜的黑色塑膠袋偷走，因擔心被發現，還將攜帶的2包腐爛豆芽菜放在尹機車上。

尹男返回發現「豆芽菜怎麼變爛了」報警調閱監視器，找到犯案鄔男，鄔也坦承犯案願意賠償100元，但對於尹要求賠償精神撫慰金300萬，直言太高了、請求法院駁回。

判決書指出，被害人雖然主張其名譽受到侵害，還認為本次事件後，經常做豆芽菜敗壞惡夢，導致精神不濟、發生車禍進而壓力大無法痊癒、生慢性蕁麻疹，要求賠償2包豆芽菜100元，以及精神撫慰金300萬元，但豆芽菜尚未賣給客戶前就被發現，無從認定該次作為有導致名譽受損情況。

另本次竊取行為，所侵害的是財產權而非人格法益，因此請求精神上損害賠償及請求登報道歉、回復名譽均屬無據、不應准許。