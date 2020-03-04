他半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，仍判死刑；最高法院今再度撤銷判決，發回更審。

最高法院認為，更一審就火災原因鑑定人的證據調查程序，沒有依照交互詰問法則，也為讓湯景華、辯護人有表示意見的機會，於法有違；原審引用檢驗報告書等資料，作為認定湯景華犯罪的證據，未於審判期日進行調查證據程序，並非合法。

最高法院指出，湯景華始終否認犯罪，但依更一審判決認定起火點只有一處，湯景華沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚，理由不備。

另外，湯景華縱火時，翁正在當兵，沒有住在家裡，湯景華主觀上認知和客觀事實不符，是否應論處對翁犯殺人未遂罪，此部分原審判決說明尚有未洽。

湯景華(53歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

高院更一審傳新北市消防局黃姓火災鑑定承辦人作證，黃證稱起火處為電動機車，火流由屋外往建物上方延燒，不過因電動機車沒有汽油，如果有的話，是「外力介入」。黃說，現場無危險物品，起火地也無雜物堆疊，但事發前監視器卻遭人撥動，若是用其他方式潑灑汽油，不會遺留，「沒有證物不代表案發沒有汽油」。

湯景華堅稱沒縱火，要求拿出科學證據。審判長詢問3月21日凌晨何以自備塑膠桶購買3.77公升的汽油，湯回答「拿來擦拭租屋處的白鐵」，至於23日凌晨2點多騎車外出，是為了丟垃圾、找資源回收處。

審判長詢問為何在事故現場三度徘徊？是否要尋找翁的住處？湯景華則回答「好奇房子蓋得奇怪」，才連續進去3次，並尋找可否丟環保垃圾。湯在檢警偵訊時表示自己的手遭燙傷，但後來卻改口是因車禍糾紛被打致傷。

檢方求處死刑，認為本案罪證明確，並指「憐憫不花錢，慈悲賺人心」，被害人的痛苦悲傷不是外人能感同身受，認為湯至今不坦承放火，不適合做教化可能性鑑定，他冷血殺人，沒有聯合國人權事務委員會36號一般性意見「避免死刑」的情況，判處死刑才能實現刑罰權的分配正義。