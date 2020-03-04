快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

他半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
湯景華。本報資料照片
湯景華。本報資料照片

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，仍判死刑；最高法院今再度撤銷判決，發回更審。

最高法院認為，更一審就火災原因鑑定人的證據調查程序，沒有依照交互詰問法則，也為讓湯景華、辯護人有表示意見的機會，於法有違；原審引用檢驗報告書等資料，作為認定湯景華犯罪的證據，未於審判期日進行調查證據程序，並非合法。

最高法院指出，湯景華始終否認犯罪，但依更一審判決認定起火點只有一處，湯景華沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚，理由不備。

另外，湯景華縱火時，翁正在當兵，沒有住在家裡，湯景華主觀上認知和客觀事實不符，是否應論處對翁犯殺人未遂罪，此部分原審判決說明尚有未洽。

湯景華(53歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

高院更一審傳新北市消防局黃姓火災鑑定承辦人作證，黃證稱起火處為電動機車，火流由屋外往建物上方延燒，不過因電動機車沒有汽油，如果有的話，是「外力介入」。黃說，現場無危險物品，起火地也無雜物堆疊，但事發前監視器卻遭人撥動，若是用其他方式潑灑汽油，不會遺留，「沒有證物不代表案發沒有汽油」。

湯景華堅稱沒縱火，要求拿出科學證據。審判長詢問3月21日凌晨何以自備塑膠桶購買3.77公升的汽油，湯回答「拿來擦拭租屋處的白鐵」，至於23日凌晨2點多騎車外出，是為了丟垃圾、找資源回收處。

審判長詢問為何在事故現場三度徘徊？是否要尋找翁的住處？湯景華則回答「好奇房子蓋得奇怪」，才連續進去3次，並尋找可否丟環保垃圾。湯在檢警偵訊時表示自己的手遭燙傷，但後來卻改口是因車禍糾紛被打致傷。

檢方求處死刑，認為本案罪證明確，並指「憐憫不花錢，慈悲賺人心」，被害人的痛苦悲傷不是外人能感同身受，認為湯至今不坦承放火，不適合做教化可能性鑑定，他冷血殺人，沒有聯合國人權事務委員會36號一般性意見「避免死刑」的情況，判處死刑才能實現刑罰權的分配正義。

死刑 縱火

延伸閱讀

伊朗最高法院院長顧問罹患新冠肺炎病逝

父酒後縱火燒死兒 警朝殺人罪嫌偵辦

感情糾紛縱火燒死越籍女按摩師 男嫌遭收押

蘆洲縱火活活燒死按摩女郎 嫌犯逃亡數日落網

相關新聞

前獸醫藏高檔車謊報失竊 10多年詐保近千萬

曾任獸醫的陳姓男子投保高額汽車失竊險，涉嫌藏匿車輛謊報遭竊詐領理賠，10多年來涉案4件得手762萬元，刑事局查獲陳及其妻...

防疫違規被罰不繳 台北分署熱線衛生局速速執法

行政執行署台北分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及疫情中心一級開設，分署長吳義聰與台北市政府衛生局...

百元豆芽菜被調包求償300萬元 法院准賠100元

嘉義鄔姓男子去年10月清晨，偷走尹姓男子機車上2包價值共100元豆芽菜，再置換2包腐爛豆芽菜，尹男發現報警查獲，除要求賠...

他半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神...

林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前，遭檢舉以1000元向5位選民買票，宜蘭地檢署依違反選罷法投票行賄罪起訴，並提起...

影／當鋪非法借貸重利破億元 強押工人、無業族簽本票

黃姓主嫌夥同許姓女會計在彰化開設「彰大當鋪」，合法登記營業，但非法重利放貸，利息換算超過90%，上千名被害人多為藍領、無...

「台北市相驗暨解剖中心」升級 可相驗解剖新冠肺炎

台北市立第二殯儀館原「台北市相驗暨解剖中心」因設施老舊已停用，台北市政府為保障市民使用權益，兼顧感染防治與司法專業，請台...

海上內急開啟自動駕駛去上廁所 撞上漁船判賠近百萬元

李姓漁船船長在彭佳嶼海域內急，當時右前方600公尺處有艘漁船，狀似停止不動。他認為依照航向不會撞上，開啟定速直航自動駕駛...

北市區監理所長 涉貪遭聲押禁見

台北市區監理所長袁國治被檢舉涉嫌與兩名男子合資開設士林承德診所，辦理汽機車考照體檢業務，按出資比率來分收入，另還涉收取王姓業者賄款後，放行於雙北、桃園邊界設立停車場；台北地檢署昨指揮廉政署搜索並約談袁等7名被告到案，今凌晨向法院聲押禁見袁、李姓業者等2人。

王立強共諜案「新」嫌犯曝光 2人不畏疫情想返中、港

台北地檢署偵辦「王立強共諜案」對香港中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦限制出境，上月續對2名疑犯林旭、蘇劍鋒限制出境、...

雙子星弊案 何岳儒應服1年刑未報到發監被通緝

喧騰一時的台北市政府雙子星開發弊案，最高法院判太極雙星團隊負責人何岳儒判刑1年，另金主程宏道10月、得易科罰金90萬元，...

丈夫承認搞大小三肚子陪墮胎 怒妻提告妨害家庭卻失敗

高雄吳姓人妻懷疑丈夫陳姓男子外遇，使小三姜女懷孕而陪去門診墮胎，吳女氣得告2人妨害婚姻；她還提供夫妻電話對質的錄音為證，...

熱門新聞

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

傳播妹板橋陪酒吸毒暴斃 家屬：盼查明真相

苗栗市國中生騎自行車翻落駁坎 頸椎骨折開刀

又一家美食麵店拒外送到醫院 護理師：你不懂同理心

影／狂妄槍手台中跨區開20多槍 主嫌跳窗赤腳狼狽落網

南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。