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新冠肺炎疫情嚴峻 台南地檢署首次啟用遠距偵訊

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，台南地檢署農曆年前期間已提前布署，封閉部分出入口，全面量體溫檢疫，並在開放車道旁設臨時室外偵訊處所及啟用具負壓設備候訊室。記者邵心杰／翻攝
新冠肺炎疫情嚴峻，台南地檢署農曆年前期間已提前布署，封閉部分出入口，全面量體溫檢疫，並在開放車道旁設臨時室外偵訊處所及啟用具負壓設備候訊室。記者邵心杰／翻攝

一名越南籍移工，經大陸偷渡來台，昨天被海巡署人員循線逮個正著，在防疫視同作戰的關鍵時刻，當事人來自大陸，令檢警提高警覺，台南地檢署檢察官首次經由遠距視訊，並在通譯協助下完成偵訊作業，且將他移送移民署收容中心收容。這也是南檢首次啟用遠距視訊偵訊的案例。

新冠肺炎疫情嚴峻，台南檢警等提出統一因應作法，首先第一線員警了解有無發燒等症狀，以及旅遊史、職業別、接觸史及近一個月群聚史等檢核表，再由檢察官決定「要不要送人到地檢署來？」，檢方認為，在此關鍵時刻，不能冒險。

台南地檢署自農曆大年初二起，台南地檢署已提前布署，封閉部分出入口，全面量體溫檢疫，並在開放車道旁設臨時室外偵訊處所及啟用具負壓設備候訊室。然而，進出地檢署每天額溫超過37度，平均都有2至3件，現在移送人犯或向監所提訊人犯，交接重點在於「人犯當中有無呼吸道症狀…」。

一名越南籍移工，經大陸偷渡來台，昨天被海巡署人員循線逮個正著，南檢首次啟用遠距視訊偵訊，經由官方帳號及專用電腦，並在通譯的協助下完成偵訊作業，「絕對不能冒險」檢方認為，這是在此疫情下的權宜措施。

海巡署 疫情 偷渡

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