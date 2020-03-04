異地辦公警消單位也比照？徐國勇：納入規劃分組分流

內政部長徐國勇今赴桃園市消防局慰問運送鑽石公主號包機回台消防弟兄，由於新冠肺炎疫情嚴重，有關公部門異地辦公規劃，警消是否也比照，徐國勇說，各單位必須分組分流，警消將納入規劃，避免一但派出所、分隊有人感染，導致人力空缺影響社會治安維護。

有媒體問到，關於異地辦公，警消是否有可能？徐國勇表示，包括警政署、消防署及移民署，大家必須分組分流，避免一但有弟兄感染，整個派出所或消防分隊都受影響，導致治安社會面臨衝擊，異地辦公必須要規劃。

徐國勇表示，他今天立法院內政委員會也要求內政部2個禮拜內提出規劃與盤點，他們會依照指示完成，現在也在規劃了。

另有關台北市長柯文哲提到有關非法移工給予特赦期，徐國勇認為，鼓勵自行到案方案去年實施，有9000多人自行歸案，會持續推動，給予自行到案免收容、罰款降到最低，和其他部會商量鼓勵，是現階段要做的，行政院長蘇貞昌也提到防疫是最優先的考量。