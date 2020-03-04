林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前，遭檢舉以1000元向5位選民買票，宜蘭地檢署依違反選罷法投票行賄罪起訴，並提起民事當選無效之訴，地院一審時判林有罪，但進入高等法院二審都出現逆轉。違反選罷法上月6日高院改判林無罪，當選無效之訴今天也改判無罪，全案確定林騰煌當選有效。

林騰煌在一審被判當選無效，即遭內政部要求停權，今天得知獲無罪可重返議會時表示，將一本從政初衷，繼續努力為民服務，不負選民所託。

現年70歲林騰煌曾當過鎮長及縣議員，107年底參選宜蘭縣第19屆第10選區縣議員，投票前遭人檢舉透過蘇姓女樁腳以每票1000元買票，蘇女否認幫林買票；但另有選民檢舉林騰煌前往林姓選民住處，以每票1000元、共5000元代價尋求林家支持。

檢方獲報指揮警、調搜索林騰煌住家及競選服務處，查扣選民名冊等證物，投票日前向法院聲押禁見，但最後林仍當選。

林騰煌被依違反選罷法起訴，檢方同時也提起當選無效之訴。宜蘭地院去年依違反選罷法的投票行賄罪，一審判他3年2月，林不服上訴，二審高等法院上月6日改判林無罪；當選無效之訴今天在高院二審也出現逆轉，判決林當選有效。

高院民事合議庭認為，全案僅憑林姓、張姓選民的片面陳述及扣押的5000元起訴，對於賄款放置地點、收錢等細節，兩人證詞前後不一，而且張姓選民的親戚曾與林騰煌乾的兒子有車禍糾紛，證詞亦有偏頗；檢察官未進一步舉證張、林兩人所言實在，提起當選無效之訴於法無據，應予駁回，也廢棄一審判決。全案二審二決，判決確定不得再上訴。