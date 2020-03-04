快訊

疑被野狗啃食 高雄覆鼎金公墓驚見嬰屍僅剩頭顱

類似流感又可能無症狀 防範新冠病毒必知的5大重點

林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
高等法院二審駁回檢方的當選無效之訴，判林騰煌無罪，將可以恢復縣議員職務。圖／截自林騰煌臉書
高等法院二審駁回檢方的當選無效之訴，判林騰煌無罪，將可以恢復縣議員職務。圖／截自林騰煌臉書

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前，遭檢舉以1000元向5位選民買票，宜蘭地檢署依違反選罷法投票行賄罪起訴，並提起民事當選無效之訴，地院一審時判林有罪，但進入高等法院二審都出現逆轉。違反選罷法上月6日高院改判林無罪，當選無效之訴今天也改判無罪，全案確定林騰煌當選有效。

林騰煌在一審被判當選無效，即遭內政部要求停權，今天得知獲無罪可重返議會時表示，將一本從政初衷，繼續努力為民服務，不負選民所託。

現年70歲林騰煌曾當過鎮長及縣議員，107年底參選宜蘭縣第19屆第10選區縣議員，投票前遭人檢舉透過蘇姓女樁腳以每票1000元買票，蘇女否認幫林買票；但另有選民檢舉林騰煌前往林姓選民住處，以每票1000元、共5000元代價尋求林家支持。

檢方獲報指揮警、調搜索林騰煌住家及競選服務處，查扣選民名冊等證物，投票日前向法院聲押禁見，但最後林仍當選。

林騰煌被依違反選罷法起訴，檢方同時也提起當選無效之訴。宜蘭地院去年依違反選罷法的投票行賄罪，一審判他3年2月，林不服上訴，二審高等法院上月6日改判林無罪；當選無效之訴今天在高院二審也出現逆轉，判決林當選有效。

高院民事合議庭認為，全案僅憑林姓、張姓選民的片面陳述及扣押的5000元起訴，對於賄款放置地點、收錢等細節，兩人證詞前後不一，而且張姓選民的親戚曾與林騰煌乾的兒子有車禍糾紛，證詞亦有偏頗；檢察官未進一步舉證張、林兩人所言實在，提起當選無效之訴於法無據，應予駁回，也廢棄一審判決。全案二審二決，判決確定不得再上訴。

當選無效 選罷法 投票

延伸閱讀

板橋「逸馨園茶坊」占用共有地 高院判先拆除建物

板橋逸馨園茶坊涉占用共有地 二審判先拆屋還地

華南王子裝GPS跟拍新光公主 兩人下個月法庭再相見

嘉縣議員王焜玄 當選無效定讞

相關新聞

前獸醫藏高檔車謊報失竊 10多年詐保近千萬

曾任獸醫的陳姓男子投保高額汽車失竊險，涉嫌藏匿車輛謊報遭竊詐領理賠，10多年來涉案4件得手762萬元，刑事局查獲陳及其妻...

防疫違規被罰不繳 台北分署熱線衛生局速速執法

行政執行署台北分署因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行及疫情中心一級開設，分署長吳義聰與台北市政府衛生局...

百元豆芽菜被調包求償300萬元 法院准賠100元

嘉義鄔姓男子去年10月清晨，偷走尹姓男子機車上2包價值共100元豆芽菜，再置換2包腐爛豆芽菜，尹男發現報警查獲，除要求賠...

他半夜縱火燒死無辜6人 最高法院今二度撤銷死刑判決

男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神...

林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前，遭檢舉以1000元向5位選民買票，宜蘭地檢署依違反選罷法投票行賄罪起訴，並提起...

為求春安槍枝績效 桃園警方縱放毒犯還栽槍全判有罪！

桃園市警局平鎮派出所前所長吳彥霖縱容巡佐丁政豪、警員李永龍、林照雄、陳威等人違法搜索，為達春安工作績效，和毒鴛鴦「交換條...

影／當鋪非法借貸重利破億元 強押工人、無業族簽本票

黃姓主嫌夥同許姓女會計在彰化開設「彰大當鋪」，合法登記營業，但非法重利放貸，利息換算超過90%，上千名被害人多為藍領、無...

「台北市相驗暨解剖中心」升級 可相驗解剖新冠肺炎

台北市立第二殯儀館原「台北市相驗暨解剖中心」因設施老舊已停用，台北市政府為保障市民使用權益，兼顧感染防治與司法專業，請台...

海上內急開啟自動駕駛去上廁所 撞上漁船判賠近百萬元

李姓漁船船長在彭佳嶼海域內急，當時右前方600公尺處有艘漁船，狀似停止不動。他認為依照航向不會撞上，開啟定速直航自動駕駛...

北市區監理所長 涉貪遭聲押禁見

台北市區監理所長袁國治被檢舉涉嫌與兩名男子合資開設士林承德診所，辦理汽機車考照體檢業務，按出資比率來分收入，另還涉收取王姓業者賄款後，放行於雙北、桃園邊界設立停車場；台北地檢署昨指揮廉政署搜索並約談袁等7名被告到案，今凌晨向法院聲押禁見袁、李姓業者等2人。

王立強共諜案「新」嫌犯曝光 2人不畏疫情想返中、港

台北地檢署偵辦「王立強共諜案」對香港中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦限制出境，上月續對2名疑犯林旭、蘇劍鋒限制出境、...

雙子星弊案 何岳儒應服1年刑未報到發監被通緝

喧騰一時的台北市政府雙子星開發弊案，最高法院判太極雙星團隊負責人何岳儒判刑1年，另金主程宏道10月、得易科罰金90萬元，...

熱門新聞

嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

傳播妹板橋陪酒吸毒暴斃 家屬：盼查明真相

苗栗市國中生騎自行車翻落駁坎 頸椎骨折開刀

又一家美食麵店拒外送到醫院 護理師：你不懂同理心

影／狂妄槍手台中跨區開20多槍 主嫌跳窗赤腳狼狽落網

南投牧師228連假外出離奇失蹤6天 陸、空急搜花蓮山域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。