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為求春安槍枝績效 桃園警方縱放毒犯還栽槍全判有罪！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
警察示意圖。圖中人物與本案無關。示意圖／本報資料照片
警察示意圖。圖中人物與本案無關。示意圖／本報資料照片

桃園市警局平鎮派出所前所長吳彥霖縱容巡佐丁政豪、警員李永龍、林照雄、陳威等人違法搜索，為達春安工作績效，和毒鴛鴦「交換條件」栽槍。一審依違法搜索、縱放人犯及公務員登載不實罪判吳彥霖等4人5年6月至6年半不等徒刑；案件上訴，台灣高等法院今改判吳彥霖等人5年4月至6年3月徒刑，另陳威留職停薪出境，被檢方通緝中。

判決指出，平鎮派出所2011年春安績效墊底，為了拚隔年春安槍枝績效，丁政豪2012年1月17日掌握劉姓男子擁槍的線報，和警員李永龍、林照雄、陳威跨轄區到楊梅違法搜索，但只見毒品，未查到槍枝。劉擔心被通緝的女友被抓，向警方央求網開一面。

李永龍得知後，便向劉表示獨缺槍枝績效，劉承諾提供線索換取自己和女友脫身，警方答應「交換條件」後，未將劉送辦，任由他聯繫朋友說明「交槍換人」一事。稍後，劉的友人將準備好的槍、彈，假借拜訪葉姓同學名義，偷放到葉的工廠天花板內，再通知警方前往「人贓俱獲」。

雙方「交換條件」達成後，警方同意劉載女友離開，並將不實查獲槍毒經過製成筆錄，經由所長吳彥霖、警員李永龍及陳威簽名後，移交檢方偵辦；遭誣陷的葉被依槍砲罪嫌起訴，但葉在審理時不斷向法官稱自己被陷害。

檢方察覺有異簽分偵辦，意外發現劉當時因販毒被列為通訊監察對象，緊急調取監聽檔過濾，聽見他交代友人「你放哪裡要跟我說」，對方回「我會和你說啊」，成為栽槍鐵證。

檢方6年前指揮廉政署約談搜索吳彥霖等人，並依違法搜索、縱放及偽造文書等罪嫌聲押獲准，陳威事前逃往加拿大，目前通緝中。桃園地院一審認為，4名員警身為執法人員，不依正當程序查緝槍枝，假借職務權力非法搜索，又利用劉和女友欲脫身心態，作為交換條件誣陷他人，吳彥霖身為所長未阻止反而同意，嚴重侵害人權、司法威信及人民對執法人員信賴，判吳彥霖6年徒刑、丁政豪6年6月徒刑、李永龍6年6月徒刑、林照雄5年6月徒刑。

案件上訴，高院二審認為，4人敗壞警察風紀，今改判丁政豪、李永龍各6年3月徒刑，林照雄改判5年4月徒刑；另吳彥霖部分，則維持一審見解，仍判6年徒刑。

槍枝 通緝 警察

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