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影／當鋪非法借貸重利破億元 強押工人、無業族簽本票

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
警方瓦解黃嫌為首的非法借貸重利集團，查扣現金與相關贓證物。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
警方瓦解黃嫌為首的非法借貸重利集團，查扣現金與相關贓證物。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供

黃姓主嫌夥同許姓女會計在彰化開設「彰大當鋪」，合法登記營業，但非法重利放貸，利息換算超過90%，上千名被害人多為藍領、無業族，若貸款3萬元，一年光利息就高達2萬7千元，被害人無力償還遭強押上車、簽本票，集團不法放貸已破億元，不法利息高達上千萬元。中打上月底逮捕黃嫌共20餘人，清查被害人名冊，呼籲被害人勇於出面報案。

上月底，刑事局中部打擊犯罪中心與彰化縣警局刑大、彰化、北斗、員林分局共同偵破一起非法重利放貸，專案小組調查，以黃男(37歲)為首的非法借貸重利集團，於107年在彰化以許姓女會計名義登記為合法負責人，經營「彰大當鋪」，實則由黃嫌背後指揮蘇姓幹部等20餘成員進行非法借貸。

專案小組指出，旗下成員透過報章、發送傳單及手機通訊軟體貼文方式，以「現金」周轉為餌，對急迫、輕率、無經驗的藍領階級、無業的被害人重利放貸，約定借款利息為每月2.5％，且須先預扣1個月利息。

集團在被害人取得借款後，又巧立名目收取手續費、設定費及倉棧費(即保管費)等數千元的費用牟利，換算年息多超過90％；若借款3萬元，光一年利息費用就多達2萬7千元，費用驚人。

警方調查，被害人無力償還高額利息，當舖業務會以電話傳訊息恐嚇，再至被害人家中噴漆、叫囂等手法恐嚇取財，甚至強押被害人上車，強押到當舖樓上逼迫簽立本票及車輛抵押同意書，將被害人抵押車輛扣回放在當舖專用倉庫，定期變賣換現。

警方初步清查發現，被害人至少上千人，該集團已放貸破1億元，自107年至今回收不法利息高達上千萬元。

警方於彰化縣逮捕黃嫌與許姓女會計師等20餘人，查扣現金526萬餘元、金元寶、手機、電腦、客戶資料、新人教學本、鋁棒及數十部汽機車等證物一批，警詢後依刑法重利及組織犯罪防制條例等罪嫌移送，黃嫌、許嫌5至10萬元不等交保。

警方瓦解黃嫌為首的非法借貸重利集團，查扣現金與相關贓證物。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
警方瓦解黃嫌為首的非法借貸重利集團，查扣現金與相關贓證物。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
警方查扣黃嫌名下代步車輛。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
警方查扣黃嫌名下代步車輛。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
警方瓦解黃嫌為首的非法借貸重利集團，查扣現金與相關贓證物。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供
警方瓦解黃嫌為首的非法借貸重利集團，查扣現金與相關贓證物。圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供

當鋪 恐嚇

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