「台北市相驗暨解剖中心」升級 可相驗解剖新冠肺炎

台北市立第二殯儀館原「台北市相驗暨解剖中心」因設施老舊已停用，台北市政府為保障市民使用權益，兼顧感染防治與司法專業，請台北地檢署提供專業意見，將建設符合生物安全標準BSL2+以上等級的新型解剖中心，足以因應新冠肺炎相驗解剖需求。

北檢表示，原「台北市相驗暨解剖中心」因各區室面積有限，執行屍體檢驗解剖及鑑識採證不易。在場等候家屬與關係人等共處狹小門廳，易增家屬悲慟情緒。遇有社會矚目案件，現場人員進出紛雜、難以有效管制，致易影響司法調查不公開及保密原則。

台北市殯葬管理處為賡續改善二殯設施老舊，及因應本市人口老化而增加的未來治喪需求，已於去年9月10日起停止使用並開始進行新建工程。

台北市長柯文哲於市府治安會報中表示，新建「台北市相驗解剖中心」應參考國際法醫中心建構標準，審慎規劃設計，以期完工後不僅成為全國首善，更能達到國際法醫鑑識科技水準的相驗解剖環境。

柯並於會中指示，台北市殯葬管理處與市府工務局新建工程處全力配合北檢需求辦理。另為期中心整體設施設備符合生物安全及感染防護標準，請北檢提供專業意見，協助市府相關局處辦理。

北檢檢察長邢泰釗日前特別拜會台北市殯葬管理處處長洪進達等人，表示對於台北市政府基於維護死者尊嚴、人性關懷及防護感染立場，規劃「台北市相驗暨解剖中心」，極感欽佩，並建議原中心規劃設計案更改相驗解剖出入動線及增設獨立空間作為家屬休息室。

洪進達說，維護死者尊嚴與展現人性關懷是該處服務市民宗旨，對於北檢建議事項高度認同，雙方達成共識，刻已進行變更設計，期能達成符合國際標準的相驗解剖中心。

北檢指出，規劃中的相驗解剖中心符合生物安全標準BSL2+以上等級，具有負壓隔離空間、電動雙門氣閘管制、環境氣霧消毒等設備，足以因應嚴重呼吸道感染（新冠肺炎）相驗解剖需求，並保護檢察官、書記官、法醫、司法警察、往生者家屬安全。