海上內急開啟自動駕駛去上廁所 撞上漁船判賠近百萬元

李姓漁船船長在彭佳嶼海域內急，當時右前方600公尺處有艘漁船，狀似停止不動。他認為依照航向不會撞上，開啟定速直航自動駕駛模式後，離開駕駛座艙去上廁所，沒想到返回時已逼近對方，緊急倒俥已來不及，船頭撞上對方左後舷，面臨百萬求償。

被撞的蕭姓漁船主向李及鄭姓船主連帶求償109萬多元，兩人辯稱無法預判蕭的漁船航行路徑，無過失。縱認有事故責任，雙方各為50%。基隆地院審結，認為李、鄭應負90%責任，判賠92萬多元。全案可上訴。

蕭姓漁船主提告指出，2018年10月7日下午他駕船在彭佳嶼海域下魚籠捕漁，李男駕駛的漁船也抵達同處水域。李因內急離開駕駛座去上廁所，卻沒派副手駕駛，並開啟定速直航自動駕駛模式，最後撞上他的漁船左後側，導致船身受損。

蕭向李及鄭姓船主請求連帶連賠償航儀修理費3萬1500元、魚籠損害8萬4千元、燃油損失10萬多元及營業損失87萬多元，合計109萬多元。

李、鄭答辯，事發前李駕船目視蕭的漁船位在右前方600公尺處，且無前進跡象，評估按原定路線定速直航，應無碰撞可能，才會開啟自動駕駛並離開駕駛座艙。李上完廁所返回駕駛座艙時，看到蕭的漁船近在眼前，馬上倒俥仍撞上。

李、鄭說，蕭的漁船航行路徑，非李所能預判，因此兩船碰撞，李應無過失責任。縱認李駕駛有未盡注意義務疏失，蕭也有違反海上避碰規則瞭望規定疏失，兩造應各負50%責任。

法官指出，兩造對海上事故發生過程並無歧見，原因顯係李未排除蕭船自其右舷往左舷方向移動可能性，疏於瞭望並持續定速直航；蕭船也疏未瞭望，未能及時洞察兩船碰撞危機，採取避碰措施，均有過失。

法官審酌本件船舶碰撞原因及兩船過失情節輕重，認為原告、被告在這起事故，各應負擔10%、90%過失責任，扣除鄭已支付的修船費用，判李、鄭應連帶賠償92萬多元。