王立強共諜案「新」嫌犯曝光 2人不畏疫情想返中、港

台北地檢署偵辦「王立強共諜案」對香港中國創新投資公司負責人向心、龔青夫婦限制出境，上月續對2名疑犯林旭、蘇劍鋒限制出境、出海8個月；林、蘇認為與共諜無關，聲請解禁，台北地院審理函詢檢方意見，認林、蘇犯罪嫌疑重大，裁定駁回聲請案。

根據裁定，林旭今年2月11日被限制出境、出海。林說，他與向心夫婦承租房屋，自稱是單純承租人，承租過都透過仲介處理，與向心夫妻無任何關聯，也沒有違反國家安全法；林稱，他是香港公司負責人及某協會的會長，如果被限境將造成公司財產損失，董事一職會被罷免。

蘇劍鋒則於今年2月17日被限制出境、出海，蘇聲稱，他也與向心夫妻沒有關聯性，沒有違反國家安全法，蘇說，他在中國境內事業停擺多時，一直被限制出境，將遭巨大損失。

裁定書指出，林、蘇聲請解禁，經向台北地檢署函詢檢察官意見，檢方回覆稱，林旭為外國籍，有多次入出境紀錄，極可能逃居海外防免偵、審；「王立強共諜案」尚有證據待清查，考量對國家危害性、國家刑罰權行使等公益性考量，請法院駁回2人聲請。

裁定說，審酌林旭、蘇劍鋒2人的經濟能力、生活經歷，他們顯有逃亡能力，林、蘇涉犯有期徒刑7年以上的重罪，檢察官偵查中限制林、蘇出境、出海，應屬有據；裁定認為，現今電子通訊產品發達，林、蘇未被限制通訊、行動自由，業務可以影、音通訊方式處理，駁回聲請。