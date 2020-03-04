雙子星弊案 何岳儒應服1年刑未報到發監被通緝

喧騰一時的台北市政府雙子星開發弊案，最高法院判太極雙星團隊負責人何岳儒判刑1年，另金主程宏道10月、得易科罰金90萬元，全案定讞。台北地檢署傳喚何岳儒發監執行未到，昨發布通緝並聲請沒收250萬元保證金獲准。

判決指出，何岳儒在2008年11月成立賀川公司，多次參與台北市府捷運局主辦的雙子星大樓開發案甄選皆被淘汰，何男2012年2月尋求與太極雙星開發公司的金主程宏道等人合作。

何男聲稱和日商森大廈集團關係密切，何男表示未來如取得雙子星案議約權，將送程男一億元當謝禮，程男同意與何男共組太極雙星團隊，並於2012年4月通過台北市府審查，取得第一順位議約權。

但何男未能於2013年2月21日、履約保證金的最後繳納期限繳清18.9餘億元，隔天被台北市府宣布喪失第一順位議約權。檢調偵辦後，查出何男假藉日商撐腰，還查出程男等人的太極雙星公司其實是空頭公司，將何、程等人起訴。

最高法院2017年3月間依偽造文書罪判何岳儒1年徒刑，程宏道判刑10月、得易科罰金90萬元定讞。最後，最高法院依刑法偽造文書、公司法驗資不實罪，判處何岳儒應合併執行1年9月定讞。

其中何違反公司法的兩罪應執行10月，得易科罰金30萬元，已繳納罰金完畢，但偽造文書應執行1年徒刑，卻未如期報到發監，北檢昨對他發布通緝。