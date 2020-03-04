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丈夫承認搞大小三肚子陪墮胎 怒妻提告妨害家庭卻失敗

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄吳姓人妻懷疑丈夫與姜姓女子外遇，使姜女懷孕還陪同墮胎，提告2人妨害家庭，高雄地檢署認為事證不足，不起訴。示意圖／Ingimage
高雄吳姓人妻懷疑丈夫與姜姓女子外遇，使姜女懷孕還陪同墮胎，提告2人妨害家庭，高雄地檢署認為事證不足，不起訴。示意圖／Ingimage

高雄吳姓人妻懷疑丈夫陳姓男子外遇，使小三姜女懷孕而陪去門診墮胎，吳女氣得告2人妨害婚姻；她還提供夫妻電話對質的錄音為證，丈夫有脫口而出「沒戴保險套」、「怎知道沒做幾次就懷孕」，不過檢方認為，陳姓男子及姜女都否認通姦，也缺乏如使用過保險套、性交畫面等積極證據，犯嫌不足，將2人不起訴處分。

吳姓人妻提告指出，姜女明知道陳姓丈夫是有婚姻的人，仍在2018年8月間發生性行為，隔1個月丈夫坦承姜女為他懷孕墮胎，認定丈夫、姜女各犯通姦及相姦罪嫌。

陳姓丈夫辯稱，「我說姜女的小孩有可是我的，是編出來的，因為這樣我才可以長時間在外面玩」，陳稱，那陣子他一直往外跑，妻子要求好好聊一聊，總要找個理由出門，而姜女確實有去拿小孩，只是小孩非他的。

姜女辯稱，有跟陳姓男子一起去澳門玩但沒有睡在一起，「當時交往2、3個男友，不知道小孩是誰的，也不是第一次拿小孩，因陳XX剛好有空就請他幫忙」，她指，2人一起外出沒犯罪，也沒被捉姦在床。

吳女為此打電話給丈夫對質並錄音，痛斥「不是說只是偷吃？怎麼會吃到人家懷孕？」陳姓男子回「認為沒有事才會沒戴保險套」，陳還說「我怎麼知道沒做幾次就懷孕」。

檢察官認為，對話中有提及相關內容，但屬私人間的對話取證，無法確認陳姓男子的回答有無真實、出於自由意志狀態下，且陳及姜女都否認犯行，吳女也不清楚發生性行為的時間地點，又缺乏用過的保險套、性交畫面等能直接證明有性交，僅憑電話錄音無法認定犯行，處不起訴。

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