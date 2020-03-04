少東要求裸露下體照片 少女只傳有穿衣物照片他被判刑

機械廠少東阿生兩年前結識少女小翠，透過 LINE傳內容「然後再一張沒穿的，坐著把下面扳開的多張」給她，引誘少女自行拍攝裸露身體的照片，小翠經考慮後，傳1張有穿衣服的照片給阿生，經少女父發現提告，台中地院法官以雙方達成調解，依「引誘少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪」將他判刑10月，緩刑貳年，並接受法治教育2場次。

判決書指出，阿生於2018年7月間，在中市烏日溫水游泳池參加游泳比賽時認識少女小翠，進而交往成為男女朋友，明知小翠未成年，於同年11月23日中午，透過通訊軟體LINE，以「然後再一張沒穿的，坐著把下面扳開的多張一點」等對話訊息。

引誘少女小翠在其住處房間內，自行拍攝裸露身體、下體等部位的猥褻行為數位照片，再由少女透過通訊軟體LINE傳送至阿生的行動電話通訊軟體LINE中，供阿生觀覽。但小翠僅傳送1張有穿衣物的照片給他，致未能得逞。

合議庭以阿生犯後坦承犯行，並與小翠的父親成立調解，並已履行調解條件，經此偵審教訓，應知所警惕，無再犯之虞，且少女的父親於調 解訊問筆錄中表明阿生依調解程序筆錄內容給付完畢後，同意給予他緩刑。

法官並審酌阿生犯罪情節，認有強化法治觀念及對於性自主權尊重必要，使阿生於緩刑期內能深知警惕，避免再度犯罪，依刑法規定，命他於緩刑期間內接受受理執行地方檢察署所舉辦的法治教育2場次。