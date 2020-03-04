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花蓮性侵假釋犯持刀搶檳榔攤 法院裁押後將至少關25年

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
歐力源開車到北市行搶，再南下屏東，最後在高雄被捕。 圖／花蓮地檢署提供
歐力源開車到北市行搶，再南下屏東，最後在高雄被捕。 圖／花蓮地檢署提供

53歲男子歐力源，因性侵女學生案被判處無期徒刑，前晚在花蓮涉嫌拆除假釋監控的電子腳鐐，開車至台北，昨涉嫌持刀搶劫檳榔攤6千多元開車逃逸，經18小時後在高雄落網。今早法院召開羈押庭，認涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定羈押，假釋部分則將遭撤銷假釋，執行殘刑，將回歸無期徒刑。

昨夜遭通緝的歐男因涉犯加重強盜罪，遭大同分局移送士林地檢署，檢方複訊後聲請羈押。今天早上律師10時許閱卷後，法官召開羈押庭訊問，認為歐男犯罪嫌疑重大，涉犯5年以上重罪，且有逃亡之虞，裁定予以羈押。

士院指出，歐對於加重強盜部分坦承不諱，且有卷內證人及扣案物可資相佐犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上之重罪，加重強盜罪則為7年以上有期徒刑之罪。又歐剪斷電子腳鐐監控，經通緝在案，有逃亡之事實。

歐在23年前駕駛兄長的營業用計程車，在北市內湖性侵女高職生，遭判無期徒刑，2017年7月獲假釋並保護管束，戴電子腳鐐施以宵禁，每晚10點到隔日上午5點不得離家。

歐在吉安鄉住處破壞電子腳鐐，一路開車往北，3日凌晨2時許，抵達北市大同區，涉持菜刀在一處24小時營業的檳榔攤，對邵姓女店員大吼「把錢交出來」，搶走6千元開車南下。

北市警方透過車輛辨識系統追緝，發現他逃往高屏地區，與高雄警方合作，昨趁歐欲至加油站如廁之際，將他逮補到案，隨即押解北上接受調查。

歐男供稱，近來沈迷賭博，打麻將、六合彩輸了十多萬，為了躲債才會破壞電子腳鐐逃亡，搶來的6千元，因吃飯、加油花掉3千多元。至於，開車前往南部則辯稱「毫無目的亂開」。

歐男破壞電子腳鐐逃亡，涉犯加重強盜罪，花蓮地檢署已報請法務部核准撤銷假釋，未來將面臨入監執行殘餘刑期，也就是回歸無期徒刑，須滿25年後才能有假釋機會。

歐姓男子昨在高雄落網。圖／本報資料照片
歐姓男子昨在高雄落網。圖／本報資料照片
歐姓男子昨在高雄落網。記者林保光／翻攝
歐姓男子昨在高雄落網。記者林保光／翻攝
歐男遭法院裁定羈押。男子歐力源。圖／士林地檢署提供
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無期徒刑撤假釋 要再關25年

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