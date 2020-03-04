第4度闖中正紀念堂 陳峻涵潑紅墨水未達毀損獲不起訴

台灣國辦公室主任陳峻涵去年10月25日到台北市中正紀念堂，以紅墨水潑灑蔣公銅像，當場被國軍儀隊壓制送辦。檢方認定銅像屬文化資產保存法中應受保護的「古蹟」，但紅墨水很快就被清洗乾淨，不符合法條的犯罪構成要件，且中正紀念堂管理處未提告刑法毀損罪，今不起訴陳。

去年10月25日中午，陳峻涵以紅墨水潑灑蔣公銅像後，被管理人員制止在地，第一時間連一旁站崗的儀隊也出手協助制，但銅像下擺跟地板仍部分染紅。

隨後，陳就被現場人員壓制在地，交由警方帶回派出所，警詢後依涉文化資產保護法、毀損罪嫌移送北檢複訊，內勤檢察官命以3萬元交保。

陳峻涵供稱，此次行動是2015年至今第4度進入中正紀念堂表達銅像必須拆除的意見，加上其他獨派團體的行動，去蔣化早已是全民共識，況且促進轉型正義條例已通過多時，卻未見政府有具體作為，實在令人失望，因此要求立即拆除中正紀念堂及遍佈全國各地的蔣介石銅像，以落實轉型正義，並廢除台灣光復節，還原歷史真相。

事後，中正紀念堂管理處不提告「刑法」毀損罪，檢方依屬於非告訴乃論罪的「文化資產保存法」毀損古蹟罪偵辦。檢方函詢文化部確認，蔣介石銅像確實為古蹟，但紅墨水很容易清洗，現場也隨即處理乾淨，未造成銅像任何毀損，因此依罪嫌不足不起訴陳。