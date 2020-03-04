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嘉市「陳大善人」所涉地下匯兌 檢調查後不起訴

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義地檢署對於陳男等所涉違反銀行法案，做不起訴處分。記者卜敏正/攝影
嘉義地檢署對於陳男等所涉違反銀行法案，做不起訴處分。記者卜敏正/攝影

嘉義市調查站日前偵辦地下匯兌案，發現溫姓男子的旅行社，自民國99年6月至102年9月，經營國內賭客前往澳門等國外賭場業務，匯兌近36億元作換匯結算國外賭資，陳姓大亨為旅行社背後老闆，日前將陳等5人依照違反銀行法移送，檢察官上月偵查終結，做出不起訴起處分。

陳姓企業大亨多年前在菲律賓、澳門、新加坡等地開設賭場，並持有美國、澳洲、澳門「博彩中介人執照」，長期營業績效良好、賺了不少錢，多年來透過公益活動回饋故鄉，嘉義地方俗稱他「陳大善人」。

陳在調查站詢問時，堅決否認涉及違反銀行法，他說明多年前在菲、澳等地區開設賭場，97年底以私人司機溫姓男子名義，開設旅行社幫賭客代訂機票、住宿、訂餐及賭場押金、賭資代收。

陳說明，雖然收取費用是作為賭客籌碼帳戶使用，但旅行社對賭客收的資金，並未直接匯到外國，國外籌碼賭資也沒有匯入國內，賭客到國外後，賭場櫃檯只要確認押金已經匯入旅行社，當地賭場就提供賭客籌碼使用，所有資金都是陳自有資金使用，並沒有經營地下匯兌等非法行為。

檢察官不起訴書指出，陳男及溫、蔣、趙、洪姓等5人營運旅行社，是提供賭客到國外賭場，資金存入信用擔保，扣除代訂機票、住宿、訂餐費用後換取籌碼賭博，賭客返台後再做款項清償，旅行社收取款項是為保障賭場與賭客間權益，相當於交易中代理人地位，該行為均屬私法上債的關係，乃契約自由範疇，陳男等人並沒有為不特定人做匯兌業務，認定犯罪嫌疑均不足。

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