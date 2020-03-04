父誤交損友房產被詐抑鬱而終 女兒提告為父討回公道

陳男與張男同為台中市北屯區薪晨花園大廈社區住戶，張在陳鼓吹下購買同社區另棟房屋，而陳自稱交友廣闊可代張出售房屋，沒想到13年前陳將張所購房子以180萬元出售給張女，侵吞這筆款項，經張多次催討，陳拒不返還，使張於5年前抑鬱而終，經張的女兒提告，台中地院依背信罪將陳男判刑1年，並沒收犯罪所得180萬元，

判決書指出，陳男（79歲）與張男（已於2015年5月30日死亡）均為居住在北屯區東山路「薪晨花園」大廈社區的住戶，2人因而結識。2006年4月間，陳以投資為由，鼓吹張購買位於同社區另棟房屋。

爾後，陳男向張男表示，因其交友廣闊可代為出售本案房地，張遂於2007年7月間，委任陳處理所購房地代銷事宜，並將房地土地與建物所有權狀、印鑑證明及印鑑章等物件，在他住處交付陳，再由不知情承辦代書夏男將房地移轉登記至陳名下。

未料，陳明知他替張處理房地銷售，應忠實履行受託義務，卻於2007年10月間，以總價新臺幣180 萬元，出售房地予不知情的王女後，不僅隱瞞房地銷售一事，亦未將房地買賣價金交予張。

經張男察覺有異調閱房地的登記資料，始驚悉房地早經過戶變賣，而屢次向陳催討該筆房地價款，陳卻拒不返還，致張受有房地財產上損失。張因此抑鬱而終，於2015年5月30日因病辭世。

經張的女兒提告。法官審理時，陳男坦承犯行。

法官審酌陳男與張為舊識，明知房地為張出資購買，並受張委託代為處理房地銷售，本應恪遵忠實義務，就受託事務謹慎處理並據實已告知，竟因貪圖私利，不僅刻意隱瞞房地出售，於張發覺後，仍藉故遲遲拒絕返還買賣價款180萬元，踐踏他人的信任，致張因此抱憾而終，予以判刑。